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Россия опубликовала документы о нацисте, которого помиловал отец фон дер Ляйен

Ведомости

Портал «История.РФ» впервые опубликовал документы о серийном нацистском убийце – Эрихе Густаве Шарфеттере, которого помиловал отец действующей главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

1 февраля 1980 г. суд города Штаде Германии приговорил Шарфеттера к 18 пожизненным срокам за 18 убийств, которые он совершил в концлагере на оккупированной территории СССР. Спустя 10 лет, в феврале 1990 г. отец фон дер Ляйен, глава федеральной земли Нижняя Саксония, министр-президент Эрнст Альбрехт помиловал преступника из-за его преклонного возраста и ухудшения состояния здоровья. Шарфеттер умер в 1998 г., ему было 90 лет.

Шарфеттер родился в Данциге 27 мая 1908 г. В гитлеровскую партию НСДАП вступил в феврале 1931 г., а с октября 1933 г. числился в общих СС. Получил санитарное и военное образование, служил в различных подразделениях СС.

В 1943 г. его отправили в Эстонию в филиалы концлагеря Вайвара, где он совершил преступления, за которые получил пожизненные сроки. После эвакуации из Эстонии проходил службу в концлагере Штуттхоф, филиале Троли. Шарфеттер получил прозвище «Kirkenik», то есть «человек с киркой» – он убивал заключенных с помощью кирки, после чего перерезал им горло.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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