Россия опубликовала документы о нацисте, которого помиловал отец фон дер Ляйен
Портал «История.РФ» впервые опубликовал документы о серийном нацистском убийце – Эрихе Густаве Шарфеттере, которого помиловал отец действующей главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
1 февраля 1980 г. суд города Штаде Германии приговорил Шарфеттера к 18 пожизненным срокам за 18 убийств, которые он совершил в концлагере на оккупированной территории СССР. Спустя 10 лет, в феврале 1990 г. отец фон дер Ляйен, глава федеральной земли Нижняя Саксония, министр-президент Эрнст Альбрехт помиловал преступника из-за его преклонного возраста и ухудшения состояния здоровья. Шарфеттер умер в 1998 г., ему было 90 лет.
Шарфеттер родился в Данциге 27 мая 1908 г. В гитлеровскую партию НСДАП вступил в феврале 1931 г., а с октября 1933 г. числился в общих СС. Получил санитарное и военное образование, служил в различных подразделениях СС.
В 1943 г. его отправили в Эстонию в филиалы концлагеря Вайвара, где он совершил преступления, за которые получил пожизненные сроки. После эвакуации из Эстонии проходил службу в концлагере Штуттхоф, филиале Троли. Шарфеттер получил прозвище «Kirkenik», то есть «человек с киркой» – он убивал заключенных с помощью кирки, после чего перерезал им горло.