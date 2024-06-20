Россия опубликовала документы о нацисте, которого помиловал отец фон дер Ляйен

В 1943 г. его отправили в Эстонию в филиалы концлагеря Вайвара, где он совершил преступления, за которые получил пожизненные сроки. После эвакуации из Эстонии проходил службу в концлагере Штуттхоф, филиале Троли. Шарфеттер получил прозвище «Kirkenik», то есть «человек с киркой» – он убивал заключенных с помощью кирки, после чего перерезал им горло.