Площадь пожара во Фрязине увеличилась до 5000 кв. м

Административное здание во Фрязине загорелось днем 24 июня. СМИ писали, что пожар произошел в здании НИИ «Платан», но в холдинге «Росэлектроника» сообщили, что горящее здание в конце 1990-х гг. перешло в частную собственность. Огонь охватил с пятого по седьмой этажи здания, пожару присвоен третий ранг сложности.