Площадь пожара во Фрязине увеличилась до 5000 кв. м
Площадь пожара в подмосковном Фрязине увеличилась до 5000 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
В МЧС предупредили, что внутри горящего здания находятся баллоны с газовоздушной смесью. На месте работают более 130 специалистов и 50 единиц техники. К месту пожара направлены два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра.
Административное здание во Фрязине загорелось днем 24 июня. СМИ писали, что пожар произошел в здании НИИ «Платан», но в холдинге «Росэлектроника» сообщили, что горящее здание в конце 1990-х гг. перешло в частную собственность. Огонь охватил с пятого по седьмой этажи здания, пожару присвоен третий ранг сложности.
На данный момент известно о восьми погибших. Четыре этажа здания полностью выгорели, внутри продолжаются обрушения.