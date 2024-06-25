Во Фрязине вспыхнул пожар в сгоревшем 24 июня здании
В бывшем здании НИИ «Платан» в подмосковном Фрязине, сгоревшем 24 июня, вновь вспыхнул пожар, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Возгорание произошло на верхних этажах здания. Предварительно, загорелся технический этаж. Сейчас площадь пожара увеличилась до 100 кв. м.
Административное здание во Фрязине загорелось днем 24 июня, огонь на площади 5000 кв. м тушили более семи часов. Сейчас известно о восьми погибших.
Ликвидация пожара осложнялась тем, что в здании были баллоны с газовоздушной смесью. Губернатор Московской области Андрей Воробьев говорил, что в центральной части находилась лифтовая шахта, расположение воздуховодов ускорило возгорание.
СМИ писали, что пожар произошел в здании НИИ «Платан», но в холдинге «Росэлектроника» сообщили, что горящее здание в конце 1990-х гг. перешло в частную собственность. ТАСС со ссылкой на данные «СПАРКа» писал, что в предыдущий раз пожарную безопасность в здании проверяли в 2017 г.