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Во Фрязине вспыхнул пожар в сгоревшем 24 июня здании

Ведомости

В бывшем здании НИИ «Платан» в подмосковном Фрязине, сгоревшем 24 июня, вновь вспыхнул пожар, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Возгорание произошло на верхних этажах здания. Предварительно, загорелся технический этаж. Сейчас площадь пожара увеличилась до 100 кв. м.

Административное здание во Фрязине загорелось днем 24 июня, огонь на площади 5000 кв. м тушили более семи часов. Сейчас известно о восьми погибших.

Ликвидация пожара осложнялась тем, что в здании были баллоны с газовоздушной смесью. Губернатор Московской области Андрей Воробьев говорил, что в центральной части находилась лифтовая шахта, расположение воздуховодов ускорило возгорание.

СМИ писали, что пожар произошел в здании НИИ «Платан», но в холдинге «Росэлектроника» сообщили, что горящее здание в конце 1990-х гг. перешло в частную собственность. ТАСС со ссылкой на данные «СПАРКа» писал, что в предыдущий раз пожарную безопасность в здании проверяли в 2017 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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