Во Фрязине вспыхнул пожар в сгоревшем 24 июня здании

СМИ писали, что пожар произошел в здании НИИ «Платан», но в холдинге «Росэлектроника» сообщили, что горящее здание в конце 1990-х гг. перешло в частную собственность. ТАСС со ссылкой на данные «СПАРКа» писал, что в предыдущий раз пожарную безопасность в здании проверяли в 2017 г.