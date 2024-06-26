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Горячева: законопроект о сталкинге включает в себя поправки в КоАП и УК

Ведомости

Законопроект о навязчивом преследовании (сталкинге) включает в себя поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и Уголовный кодекс (УК) РФ, сообщила первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева («Новые люди»).

«Будут наказываться за систематическое преследование, нежелательное вторжение в частную жизнь с использованием различных средств связи или физического присутствия», – сказала она (цитата по «Дума ТВ»).

Горячева отметила, что депутаты «четко определили понятия “систематическое преследование”, “нежелательное вторжение”, чтобы избежать ошибочных обвинений».

Законопроектом предлагается дополнить КоАП РФ статьей 5.70 за навязчивое преследование. В УК РФ предлагается указать административную преюдицию в статье 137.1, чтобы человек мог быть привлечен к уголовной ответственности только после того, как нарушил административный запрет за аналогичное деяние в течение года. 

«Также в примечании к обеим статьям указано, что супруги и совместно проживающие лица не подлежат административной ответственности за такое правонарушение по этим статьям. Это как раз таки исключает возможность злоупотребления законом для сведения счетов или выселения из жилого помещения мужа или жены», – уточнила депутат.

Законопроект о сталкинге был внесен в Госдуму 6 октября 2023 г. Авторами инициативы выступили вице-спикер Владислав Даванков, депутаты Сардана Авксентьева и Горячева. «Запрет на приближение подразумевает ограничение свободы передвижения нарушителя, который может потенциально представлять угрозу для жизни и здоровья потерпевшего», – говорится в пояснительной записке.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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