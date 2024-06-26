Горячева: законопроект о сталкинге включает в себя поправки в КоАП и УК

«Также в примечании к обеим статьям указано, что супруги и совместно проживающие лица не подлежат административной ответственности за такое правонарушение по этим статьям. Это как раз таки исключает возможность злоупотребления законом для сведения счетов или выселения из жилого помещения мужа или жены», – уточнила депутат.