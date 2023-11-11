В Госдуме предложили блокировать пользователей в соцсетях за кибербуллинг
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») предложил ввести в российские соцсети систему блокировки за кибербуллинг и навязчивое преследование. Об этом он заявил в обращении к генеральному директору VK Владимиру Кириенко.
«Предлагаю дополнить функционал VK, "Одноклассников" и "Дзена" возможностью банить пользователей за навязчивое преследование (сталкинг), буллинг и другие формы психологического и вербального насилия в личной переписке и комментариях», – цитирует документ ТАСС.
По мнению Даванкова, пользователей при первом таком нарушении стоит блокировать на несколько дней, а при повторном – навсегда без возможности восстановления учетной записи. Вице-спикер пояснил, что сейчас подобные нарушения пресекаются при, например, явных оскорблениях, но кибербуллинг может приобретать более изощренные формы. При качественной работе службы поддержки можно пресекать и такие случаи, считает он.