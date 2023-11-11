В Госдуме предложили блокировать пользователей в соцсетях за кибербуллинг

По мнению Даванкова, пользователей при первом таком нарушении стоит блокировать на несколько дней, а при повторном – навсегда без возможности восстановления учетной записи. Вице-спикер пояснил, что сейчас подобные нарушения пресекаются при, например, явных оскорблениях, но кибербуллинг может приобретать более изощренные формы. При качественной работе службы поддержки можно пресекать и такие случаи, считает он.