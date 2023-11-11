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В Госдуме предложили блокировать пользователей в соцсетях за кибербуллинг

Ведомости

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») предложил ввести в российские соцсети систему блокировки за кибербуллинг и навязчивое преследование. Об этом он заявил в обращении к генеральному директору VK Владимиру Кириенко.

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«Предлагаю дополнить функционал VK, "Одноклассников" и "Дзена" возможностью банить пользователей за навязчивое преследование (сталкинг), буллинг и другие формы психологического и вербального насилия в личной переписке и комментариях», – цитирует документ ТАСС.

По мнению Даванкова, пользователей при первом таком нарушении стоит блокировать на несколько дней, а при повторном – навсегда без возможности восстановления учетной записи. Вице-спикер пояснил, что сейчас подобные нарушения пресекаются при, например, явных оскорблениях, но кибербуллинг может приобретать более изощренные формы. При качественной работе службы поддержки можно пресекать и такие случаи, считает он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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