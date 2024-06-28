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Суд обязал Земфиру выплатить долг по оплате коммунальных услуг

Ведомости

Мировой судья судебного участка Хорошевского района Москвы вынес приказ о взыскании с певицы Земфиры Рамазановой (признана иноагентом в России) долга по оплате коммунальных услуг. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

По данным Telegram-канала Shot, речь идет о сумме более 200 000 руб. Коммунальные услуги якобы не оплачивались за нежилое помещение площадью 134 кв. м.

Минюст России включил Земфиру в перечень иноагентов в феврале 2023 г. в связи с тем, что артистка выступала в поддержку Украины и критиковала проведение спецоперации, а также давала концерты в недружественных странах и получала поддержку от иностранных источников. Певица пыталась оспорить это решение, обратившись в Замоскворецкий суд Москвы, но в июне того же года ее иск был отклонен. Тогда Земфира попыталась оспорить решение суда и подала апелляцию, но Мосгорсуд также ее отклонил, и решение вступило в законную силу. В марте 2024 г. певица подала жалобу в кассационный суд, которая была отклонена в мае.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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