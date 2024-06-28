Суд обязал Земфиру выплатить долг по оплате коммунальных услуг

Минюст России включил Земфиру в перечень иноагентов в феврале 2023 г. в связи с тем, что артистка выступала в поддержку Украины и критиковала проведение спецоперации, а также давала концерты в недружественных странах и получала поддержку от иностранных источников. Певица пыталась оспорить это решение, обратившись в Замоскворецкий суд Москвы, но в июне того же года ее иск был отклонен. Тогда Земфира попыталась оспорить решение суда и подала апелляцию, но Мосгорсуд также ее отклонил, и решение вступило в законную силу. В марте 2024 г. певица подала жалобу в кассационный суд, которая была отклонена в мае.