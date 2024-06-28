Минюст хочет расширить основания для наказаний без лишения свободы

В феврале бывший председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев (умер 23 февраля 2024 г.) заявил, что гуманизация законодательства является приоритетным направлением для суда. До этого президент России Владимир Путин неоднократно говорил о необходимости пересмотреть уголовное законодательство. В феврале 2023 г. президент в ходе послания Федеральному собранию призвал пересмотреть некоторые нормы по экономическим составам преступлений.