Минюст хочет расширить основания для наказаний без лишения свободы
Министерство юстиции работает над проектом концепции уголовно-правовой политики России, предусматривающей расширение оснований для наказаний, не связанных с лишением свободы. Об этом сообщил министр юстиции Константин Чуйченко на пленарном заседании Международного молодежного юридического форума (ММЮФ).
«В стадии разработки находится проект концепции уголовно-правовой политики Российской Федерации. Большое внимание в проекте уделяется расширению оснований для назначения наказаний, не связанных с лишением свободы», – отметил он.
Кроме того, Минюст занимается гуманизацией законодательства об административных правонарушениях и уголовно-исполнительной системы. По словам Чуйченко, ведомство уже разработало проекты нового КоАП и ПКоАП, они проходят межведомственное согласование.
В рамках гуманизации уголовного права Минюст предлагает ввести более 65 составов преступлений с наказанием в виде принудительных работ в качестве основного. Чуйченко обратил внимание, что число повторных преступлений после исправительных центров «кратно ниже», чем рецидивов после мест лишения свободы.
В феврале бывший председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев (умер 23 февраля 2024 г.) заявил, что гуманизация законодательства является приоритетным направлением для суда. До этого президент России Владимир Путин неоднократно говорил о необходимости пересмотреть уголовное законодательство. В феврале 2023 г. президент в ходе послания Федеральному собранию призвал пересмотреть некоторые нормы по экономическим составам преступлений.