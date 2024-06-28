Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Минюст хочет расширить основания для наказаний без лишения свободы

Ведомости

Министерство юстиции работает над проектом концепции уголовно-правовой политики России, предусматривающей расширение оснований для наказаний, не связанных с лишением свободы. Об этом сообщил министр юстиции Константин Чуйченко на пленарном заседании Международного молодежного юридического форума (ММЮФ).

«В стадии разработки находится проект концепции уголовно-правовой политики Российской Федерации. Большое внимание в проекте уделяется расширению оснований для назначения наказаний, не связанных с лишением свободы», – отметил он.

Кроме того, Минюст занимается гуманизацией законодательства об административных правонарушениях и уголовно-исполнительной системы. По словам Чуйченко, ведомство уже разработало проекты нового КоАП и ПКоАП, они проходят межведомственное согласование.

В рамках гуманизации уголовного права Минюст предлагает ввести более 65 составов преступлений с наказанием в виде принудительных работ в качестве основного. Чуйченко обратил внимание, что число повторных преступлений после исправительных центров «кратно ниже», чем рецидивов после мест лишения свободы.

В феврале бывший председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев (умер 23 февраля 2024 г.) заявил, что гуманизация законодательства является приоритетным направлением для суда. До этого президент России Владимир Путин неоднократно говорил о необходимости пересмотреть уголовное законодательство. В феврале 2023 г. президент в ходе послания Федеральному собранию призвал пересмотреть некоторые нормы по экономическим составам преступлений.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных