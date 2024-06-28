Минздрав: 289 заразившихся ботулизмом человек выписали из больниц
Врачи выписали из больниц 289 человек, заразившихся ботулизмом, среди них – трое детей, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
«В стационарах остаются 108 пациентов с ботулизмом, 24 из них – на искусственной вентиляции легких», – рассказал он (цитата по «РИА Новости»).
15 июня стало известно о массовых отравлениях с подозрением на ботулизм. Заболевшие ели «Салат лобио из фасоли в вакуумной упаковке» изготовителей ООО «Локалкитчен» (сервис «Кухня на районе») и ООО «Савон-К». 24 июня сообщалось о смерти в костромской больнице 21-летнего молодого человека, заразившегося ботулизмом во время поездки в Нижний Новгород.
По делу о массовом отравлении правоохранители задержали гендиректора «Локалкитчена» Антона Лозина, руководителя отдела качества компании Елену Машкову, коммерческого директора ООО «Савон-К» Владимира Шина и повара этого предприятия Карима Норматова. Суд отправил первых троих под домашний арест, Норматова арестовали до 15 августа.
28 июня Люблинский районный суд Москвы приостановил работу ООО «Локалкитчен» (сервис «Кухня на районе») на 90 суток.