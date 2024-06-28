Минздрав: 289 заразившихся ботулизмом человек выписали из больниц

15 июня стало известно о массовых отравлениях с подозрением на ботулизм. Заболевшие ели «Салат лобио из фасоли в вакуумной упаковке» изготовителей ООО «Локалкитчен» (сервис «Кухня на районе») и ООО «Савон-К». 24 июня сообщалось о смерти в костромской больнице 21-летнего молодого человека, заразившегося ботулизмом во время поездки в Нижний Новгород.