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Минздрав: 289 заразившихся ботулизмом человек выписали из больниц

Ведомости

Врачи выписали из больниц 289 человек, заразившихся ботулизмом, среди них – трое детей, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«В стационарах остаются 108 пациентов с ботулизмом, 24 из них – на искусственной вентиляции легких», – рассказал он (цитата по «РИА Новости»).

15 июня стало известно о массовых отравлениях с подозрением на ботулизм. Заболевшие ели «Салат лобио из фасоли в вакуумной упаковке» изготовителей ООО «Локалкитчен» (сервис «Кухня на районе») и ООО «Савон-К». 24 июня сообщалось о смерти в костромской больнице 21-летнего молодого человека, заразившегося ботулизмом во время поездки в Нижний Новгород.

По делу о массовом отравлении правоохранители задержали гендиректора «Локалкитчена» Антона Лозина, руководителя отдела качества компании Елену Машкову, коммерческого директора ООО «Савон-К» Владимира Шина и повара этого предприятия Карима Норматова. Суд отправил первых троих под домашний арест, Норматова арестовали до 15 августа.

28 июня Люблинский районный суд Москвы приостановил работу ООО «Локалкитчен» (сервис «Кухня на районе») на 90 суток.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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