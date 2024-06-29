В Турции два сотрудника АЭС «Аккую» погибли в ДТП

В середине декабря 2023 г. «Росатом» получил разрешение на запуск первого энергоблока АЭС «Аккую» в Турции. В ноябре заместитель директора по строительству атомной станции Дмитрий Романец говорил, что первый блок турецкой АЭС «Аккую» введут в эксплуатацию в июле 2025 г. Он уточнял, что на первом энергоблоке завершаются общие строительные работы и вскоре начнется подготовка к вводу станции в эксплуатацию.