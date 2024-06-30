Роскомнадзор заблокировал книжный сайт Бориса Акунина

В апреле издательство «АСТ» остановило продажу книг Владимира Сорокина «Наследие», Майкла Каннингема «Дом на краю света» и Джеймса Болдуина «Комната Джованни», включая электронные версии. Книги были направлены на экспертизу и согласно заключению, эти произведения содержат информацию, запрещенную к распространению в соответствии с законодательством РФ (ст. 6.21. КоАП РФ), и должны быть изъяты из продажи. Согласно указанной статье КоАП, речь в упомянутом заключении экспертизы идет о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений (ЛГБТ – движение признано в РФ экстремистским и запрещено), смены пола.