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Роскомнадзор заблокировал книжный сайт Бориса Акунина

Ведомости

Роскомнадзор заблокировал на территории РФ доступ к книжному сайту «Бабук» Бориса Акунина (псевдоним Григория Чхартишвили; признан Минюстом иноагентом в России). Об этом писатель сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Акунина, это произошло из-за того, что на сайте продавался роман Владимира Сорокина «Наследие».

«Несколько дней назад Роскомнадзор потребовал от нас убрать книгу из магазина, в противном случае угрожая заблокировать доступ к сайту на территории России. Нам дорога российская читательская аудитория, но мы сочли невозможным уступать давлению», – пояснил писатель.

В апреле издательство «АСТ» остановило продажу книг Владимира Сорокина «Наследие», Майкла Каннингема «Дом на краю света» и Джеймса Болдуина «Комната Джованни», включая электронные версии. Книги были направлены на экспертизу и согласно заключению, эти произведения содержат информацию, запрещенную к распространению в соответствии с законодательством РФ (ст. 6.21. КоАП РФ), и должны быть изъяты из продажи. Согласно указанной статье КоАП, речь в упомянутом заключении экспертизы идет о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений (ЛГБТ – движение признано в РФ экстремистским и запрещено), смены пола.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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