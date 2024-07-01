Lufthansa приостановила ночные рейсы в Бейрут из-за событий в Ливане
Авиаперевозчик Lufthansa приостановил ночные рейсы в Бейрут до 31 июля из-за событий на Ближнем Востоке, сообщается на портале Airliners.
Уточняется, что ночные полеты приостановлены с 29 июня по 31 июля включительно. Дневные рейсы осуществляются без изменений.
Государства по всему миру призвали своих граждан отказаться от поездок в Ливан. В частности, 27 июня это сделало посольство России в стране. Посол Александр Рудаков рекомендовал россиянам воздержаться от поездок, «пока вся ситуация на юге Ливана не успокоится». По его словам, посольство принимает меры для обеспечения безопасности дипмиссии, дипломатам ничего не угрожает.
Израильская армия и «Хезболла» практически ежедневно участвуют в пограничных столкновениях вскоре после начала войны в секторе Газа 7 октября 2023 г. С начала июня конфронтация между ними усилилась. 1 июля издание Bild со ссылкой на западных дипломатов сообщило, что операция Израиля в Южном Ливане может начаться на третьей или четвертой неделе июля.