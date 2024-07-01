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Lufthansa приостановила ночные рейсы в Бейрут из-за событий в Ливане

Ведомости

Авиаперевозчик Lufthansa приостановил ночные рейсы в Бейрут до 31 июля из-за событий на Ближнем Востоке, сообщается на портале Airliners.

Уточняется, что ночные полеты приостановлены с 29 июня по 31 июля включительно. Дневные рейсы осуществляются без изменений.

Государства по всему миру призвали своих граждан отказаться от поездок в Ливан. В частности, 27 июня это сделало посольство России в стране. Посол Александр Рудаков рекомендовал россиянам воздержаться от поездок, «пока вся ситуация на юге Ливана не успокоится». По его словам, посольство принимает меры для обеспечения безопасности дипмиссии, дипломатам ничего не угрожает.

Израильская армия и «Хезболла» практически ежедневно участвуют в пограничных столкновениях вскоре после начала войны в секторе Газа 7 октября 2023 г. С начала июня конфронтация между ними усилилась. 1 июля издание Bild со ссылкой на западных дипломатов сообщило, что операция Израиля в Южном Ливане может начаться на третьей или четвертой неделе июля.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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