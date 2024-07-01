Lufthansa приостановила ночные рейсы в Бейрут из-за событий в Ливане

Государства по всему миру призвали своих граждан отказаться от поездок в Ливан. В частности, 27 июня это сделало посольство России в стране. Посол Александр Рудаков рекомендовал россиянам воздержаться от поездок, «пока вся ситуация на юге Ливана не успокоится». По его словам, посольство принимает меры для обеспечения безопасности дипмиссии, дипломатам ничего не угрожает.