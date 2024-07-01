Джилл Байден снялась для обложки журнала Vogue
Супруга президента США Джо Байдена Джилл стала героиней августовского номера Vogue, ее фотография в белом платье-пиджаке опубликована на обложке журнала.
Vogue на своем сайте под обложкой с первой леди США разместил обширный обзор, где содержаться элементы ее биографии, а также слова поддержки со стороны разных экспертов и политиков.
Кроме того, отмечает журнал, Джилл Байден пообещала поддерживать своего супруга, добиваясь того, чтобы он стал президентом на второй срок. По ее мнению, в противном случае страна может столкнуться с рядом проблем, включая ущемление прав некоторых категорий граждан.
В интервью Vogue она заявила, что «не позволит, чтобы эти 90 минут [длительность дебатов] определяли исход четырехлетнего президентского срока [Джо Байдена]».
27 июня (ночью 28 июня мск) на телеканале CNN состоялись первые президентские дебаты с участием Байдена и экс-президента Дональда Трампа. Многие эксперты констатировали неудачу Байдена из-за его сравнительной медлительности и иногда запинок во время ответов. После дебатов американские СМИ писали о панике среди демократов и даже об обсуждении вопроса о замене Байдена в президентской гонке. NYT сообщала, что некоторые демократы уже подняли вопрос о необходимости нового кандидата от партии на выборах.
Американские СМИ также указывали, что решение о выходе Байдена из президентской гонки после провальных дебатов может быть принято по совету его ближайшего окружения, а супруга Джилл в последнее время стала его главной опорой.
Как пишет поддерживающий Трампа портал Breitbart, смокинг цвета слоновой кости от Ralph Lauren на первой леди США стоит около $5000, а сережки Kingman – порядка $4500. Ее образ колумнист издания охарактеризовал в том числе как «президентский».