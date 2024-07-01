Джилл Байден снялась для обложки журнала Vogue

27 июня (ночью 28 июня мск) на телеканале CNN состоялись первые президентские дебаты с участием Байдена и экс-президента Дональда Трампа. Многие эксперты констатировали неудачу Байдена из-за его сравнительной медлительности и иногда запинок во время ответов. После дебатов американские СМИ писали о панике среди демократов и даже об обсуждении вопроса о замене Байдена в президентской гонке. NYT сообщала, что некоторые демократы уже подняли вопрос о необходимости нового кандидата от партии на выборах.