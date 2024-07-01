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Джилл Байден снялась для обложки журнала Vogue

Ведомости

Супруга президента США Джо Байдена Джилл стала героиней августовского номера Vogue, ее фотография в белом платье-пиджаке опубликована на обложке журнала.

Vogue на своем сайте под обложкой с первой леди США разместил обширный обзор, где содержаться элементы ее биографии, а также слова поддержки со стороны разных экспертов и политиков.

Кроме того, отмечает журнал, Джилл Байден пообещала поддерживать своего супруга, добиваясь того, чтобы он стал президентом на второй срок. По ее мнению, в противном случае страна может столкнуться с рядом проблем, включая ущемление прав некоторых категорий граждан.

В интервью Vogue она заявила, что «не позволит, чтобы эти 90 минут [длительность дебатов] определяли исход четырехлетнего президентского срока [Джо Байдена]».

27 июня (ночью 28 июня мск) на телеканале CNN состоялись первые президентские дебаты с участием Байдена и экс-президента Дональда Трампа. Многие эксперты констатировали неудачу Байдена из-за его сравнительной медлительности и иногда запинок во время ответов. После дебатов американские СМИ писали о панике среди демократов и даже об обсуждении вопроса о замене Байдена в президентской гонке. NYT сообщала, что некоторые демократы уже подняли вопрос о необходимости нового кандидата от партии на выборах.

Американские СМИ также указывали, что решение о выходе Байдена из президентской гонки после провальных дебатов может быть принято по совету его ближайшего окружения, а супруга Джилл в последнее время стала его главной опорой.

Как пишет поддерживающий Трампа портал Breitbart, смокинг цвета слоновой кости от Ralph Lauren на первой леди США стоит около $5000, а сережки Kingman – порядка $4500. Ее образ колумнист издания охарактеризовал в том числе как «президентский».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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