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Путин поручил обеспечить проведение IPO минимум 10 российских компаний

Срок реализации Национальной технологической инициативы будет продлен
Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил продлить срок реализации Национальной технологической инициативы (НТИ) и провести до 2030 г. первичное публичное размещение (IPO) акций не менее 10 российских технологических компаний, следует из перечня поручений, опубликованного на сайте Кремля.

Глава государства поручил правительству предусмотреть выделение в 2025-2027 гг. бюджетных ассигнований на финансирование инициативы, а также не позднее 2030 г. провести в рамках ее реализации первичного публичного размещения (IPO) на внутреннем финансовом рынке акций не менее 10 российских высокотехнологичных компаний.

Ответственным за исполнение поручения был назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Национальная технологическая инициатива (НТИ) – это объединение представителей бизнеса и экспертных сообществ для развития в России перспективных технологических рынков и отраслей, которые могут стать основой мировой экономики в ближайшие 15-20 лет.

Заместитель генерального директора Фонда поддержки проектов Национальной технологической инициативы (НТИ) Дионис Гордин говорил «Ведомостям», что Фонд суверенных технологий НТИ (ФСТ НТИ) планирует запустить три новых субфонда, которые будут инвестировать деньги в проекты в области беспилотной авиации, искусственного интеллекта (ИИ), биотехнологий, робототехники, микро- и радиоэлектроники, технологии беспроводной связи и аэрокосмической отрасли на общую сумму 18 млрд руб. 

Сейчас с участием ФСТ создано четыре субфонда. Соинвесторами в субфондах выступают компании «Транспорт будущего» (беспилотники, биотехнологии и др.), ПСБ (аэрокосмос), «Техноспарк» (системы накопления энергии) и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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