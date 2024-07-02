Путин поручил обеспечить проведение IPO минимум 10 российских компаний

Глава государства поручил правительству предусмотреть выделение в 2025-2027 гг. бюджетных ассигнований на финансирование инициативы, а также не позднее 2030 г. провести в рамках ее реализации первичного публичного размещения (IPO) на внутреннем финансовом рынке акций не менее 10 российских высокотехнологичных компаний.