Путин поручил обеспечить проведение IPO минимум 10 российских компаний

Путин поручил обеспечить проведение IPO минимум 10 российских компанийСрок реализации Национальной технологической инициативы будет продлен
Президент России Владимир Путин поручил продлить срок реализации Национальной технологической инициативы (НТИ) и провести до 2030 г. первичное публичное размещение (IPO) акций не менее 10 российских технологических компаний, следует из перечня поручений, опубликованного на сайте Кремля.
Глава государства поручил правительству предусмотреть выделение в 2025-2027 гг. бюджетных ассигнований на финансирование инициативы, а также не позднее 2030 г. провести в рамках ее реализации первичного публичного размещения (IPO) на внутреннем финансовом рынке акций не менее 10 российских высокотехнологичных компаний.
Ответственным за исполнение поручения был назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
Национальная технологическая инициатива (НТИ) – это объединение представителей бизнеса и экспертных сообществ для развития в России перспективных технологических рынков и отраслей, которые могут стать основой мировой экономики в ближайшие 15-20 лет.
Заместитель генерального директора Фонда поддержки проектов Национальной технологической инициативы (НТИ) Дионис Гордин говорил «Ведомостям», что Фонд суверенных технологий НТИ (ФСТ НТИ) планирует запустить три новых субфонда, которые будут инвестировать деньги в проекты в области беспилотной авиации, искусственного интеллекта (ИИ), биотехнологий, робототехники, микро- и радиоэлектроники, технологии беспроводной связи и аэрокосмической отрасли на общую сумму 18 млрд руб.
Сейчас с участием ФСТ создано четыре субфонда. Соинвесторами в субфондах выступают компании «Транспорт будущего» (беспилотники, биотехнологии и др.), ПСБ (аэрокосмос), «Техноспарк» (системы накопления энергии) и др.