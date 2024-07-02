На медицинском факультете МГУ выявили случай туберкулеза

«Ведомости» со ссылкой на доклад Роспотребнадзора писали, что в России в 2022 г. была отмечена тенденция к росту заболеваемости туберкулезом. Согласно исследованию, доля регионов, в которых в прошлом году выросло число выявленных случаев, составила 56,5% от их общего числа (вошедшие в состав России в сентябре 2022 г. регионы не учитывались). В 2021 г. данный показатель был равен 31,8%.