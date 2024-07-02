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На медицинском факультете МГУ выявили случай туберкулеза

Ведомости

В Московском государственном университете (МГУ) выявили случай туберкулеза, сообщили в пресс-службе факультета фундаментальной медицины (ФФМ).

«Зафиксирован случай туберкулеза на факультете фундаментальной медицины у студентки магистратуры. Будут проведены все необходимые мероприятия в соответствии с предписанием Роспотребнадзора», – говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).

Уточняется, что пока есть информация только об одном случае туберкулеза.

2 июля Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что студенты магистратуры ФФМ два года проходили обучение с однокурсницей, у которой обнаружилась открытая форма туберкулеза. 

Одна из студенток рассказала каналу, что на факультет поступила взрослая женщина, которая «с первых дней кашляла». «В четверг 27 июня нам выдали дипломы, сегодня в беседу пишут о том, что она попала в больницу с пневмонией, где обнаружили туберкулез, который она скрывала», – заявила она.

«Ведомости» со ссылкой на доклад Роспотребнадзора писали, что в России в 2022 г. была отмечена тенденция к росту заболеваемости туберкулезом. Согласно исследованию, доля регионов, в которых в прошлом году выросло число выявленных случаев, составила 56,5% от их общего числа (вошедшие в состав России в сентябре 2022 г. регионы не учитывались). В 2021 г. данный показатель был равен 31,8%. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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