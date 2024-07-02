На медицинском факультете МГУ выявили случай туберкулеза
В Московском государственном университете (МГУ) выявили случай туберкулеза, сообщили в пресс-службе факультета фундаментальной медицины (ФФМ).
«Зафиксирован случай туберкулеза на факультете фундаментальной медицины у студентки магистратуры. Будут проведены все необходимые мероприятия в соответствии с предписанием Роспотребнадзора», – говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).
Уточняется, что пока есть информация только об одном случае туберкулеза.
2 июля Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что студенты магистратуры ФФМ два года проходили обучение с однокурсницей, у которой обнаружилась открытая форма туберкулеза.
Одна из студенток рассказала каналу, что на факультет поступила взрослая женщина, которая «с первых дней кашляла». «В четверг 27 июня нам выдали дипломы, сегодня в беседу пишут о том, что она попала в больницу с пневмонией, где обнаружили туберкулез, который она скрывала», – заявила она.
«Ведомости» со ссылкой на доклад Роспотребнадзора писали, что в России в 2022 г. была отмечена тенденция к росту заболеваемости туберкулезом. Согласно исследованию, доля регионов, в которых в прошлом году выросло число выявленных случаев, составила 56,5% от их общего числа (вошедшие в состав России в сентябре 2022 г. регионы не учитывались). В 2021 г. данный показатель был равен 31,8%.