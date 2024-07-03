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Путин назвал улучшение демографической ситуации в РФ приоритетной задачей

Ведомости

Улучшение демографической ситуации, поддержка рождаемости и многодетности, укрепление семейных ценностей и устоев, обеспечение достойного качества жизни российских семей – приоритетные задачи в области демографии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к организаторам, участникам и гостям концерта ко Дню семьи, любви и верности.

«Чем больше семей живут в гармонии и согласии, тем гуманнее и сильнее наше общество, тем увереннее его будущее», – считает глава государства.

Путин также заявил о ведущей роли семьи в жизни каждого человека. По его мнению, именно в семье формируется личность и закладываются нравственные ориентиры.

Путин говорил об этих приоритетных задачах в обращении к участникам ежегодной всероссийской демографической конференции «Россия – большая семья больших семей. Многодетность как новая норма» 25 апреля. Для их достижения глава государства призвал использовать потенциал всех уровней власти, институтов гражданского общества и СМИ. По его словам, инициативы в разных сферах, включая здравоохранение, образование и экономику, должны способствовать этой работе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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