Путин назвал улучшение демографической ситуации в РФ приоритетной задачей
Улучшение демографической ситуации, поддержка рождаемости и многодетности, укрепление семейных ценностей и устоев, обеспечение достойного качества жизни российских семей – приоритетные задачи в области демографии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к организаторам, участникам и гостям концерта ко Дню семьи, любви и верности.
«Чем больше семей живут в гармонии и согласии, тем гуманнее и сильнее наше общество, тем увереннее его будущее», – считает глава государства.
Путин также заявил о ведущей роли семьи в жизни каждого человека. По его мнению, именно в семье формируется личность и закладываются нравственные ориентиры.
Путин говорил об этих приоритетных задачах в обращении к участникам ежегодной всероссийской демографической конференции «Россия – большая семья больших семей. Многодетность как новая норма» 25 апреля. Для их достижения глава государства призвал использовать потенциал всех уровней власти, институтов гражданского общества и СМИ. По его словам, инициативы в разных сферах, включая здравоохранение, образование и экономику, должны способствовать этой работе.