Путин назвал улучшение демографической ситуации в РФ приоритетной задачей

Путин говорил об этих приоритетных задачах в обращении к участникам ежегодной всероссийской демографической конференции «Россия – большая семья больших семей. Многодетность как новая норма» 25 апреля. Для их достижения глава государства призвал использовать потенциал всех уровней власти, институтов гражданского общества и СМИ. По его словам, инициативы в разных сферах, включая здравоохранение, образование и экономику, должны способствовать этой работе.