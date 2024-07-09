Госдума поддержит законопроект о выдворении мигрантов по 20 статьям КоАП
Госдума поддержит законопроект о расширении перечня правонарушений, за которые предусматривается выдворение мигрантов из России, еще по 20 статьям КоАП. Об этом сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
По части статей предполагается выдворение без решения суда. Предложение планируют рассмотреть в кратчайшие сроки
«Вопрос контроля за миграцией – крайне важный. Депутаты понимают его остроту: поступает много обращений, тема регулярно звучит в ходе общения с людьми в избирательных округах», – пояснил Володин.
По словам Володина, речь идет о нарушении общественного порядка и безопасности, в том числе с экстремистскими проявлениями. Предполагается, что мигрантов будут выдворять за неповиновение сотрудникам полиции или других силовых ведомств, представление ложных сведений при миграционном учете, мелкое хулиганство, пропаганду нацистской или экстремистской атрибутики, нарушения при стрельбе из оружия, распространение призывов к терроризму и др.
Проект закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», расширяющий перечень правонарушений, за которые предусматривается выдворение из страны, был предложен Министерством внутренних дел России. Сейчас иностранцам грозит выдворение из России за нарушение 22 статей КоАП. Среди них – незаконный оборот наркотиков, пропаганда нетрадиционных ценностей, правонарушения в области защиты госграницы и посягательство на здоровье и нравственность.