Госдума поддержит законопроект о выдворении мигрантов по 20 статьям КоАП

По словам Володина, речь идет о нарушении общественного порядка и безопасности, в том числе с экстремистскими проявлениями. Предполагается, что мигрантов будут выдворять за неповиновение сотрудникам полиции или других силовых ведомств, представление ложных сведений при миграционном учете, мелкое хулиганство, пропаганду нацистской или экстремистской атрибутики, нарушения при стрельбе из оружия, распространение призывов к терроризму и др.