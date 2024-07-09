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Госдума поддержит законопроект о выдворении мигрантов по 20 статьям КоАП

Ведомости

Госдума поддержит законопроект о расширении перечня правонарушений, за которые предусматривается выдворение мигрантов из России, еще по 20 статьям КоАП. Об этом сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

По части статей предполагается выдворение без решения суда. Предложение планируют рассмотреть в кратчайшие сроки

«Вопрос контроля за миграцией – крайне важный. Депутаты понимают его остроту: поступает много обращений, тема регулярно звучит в ходе общения с людьми в избирательных округах», – пояснил Володин.

По словам Володина, речь идет о нарушении общественного порядка и безопасности, в том числе с экстремистскими проявлениями. Предполагается, что мигрантов будут выдворять за неповиновение сотрудникам полиции или других силовых ведомств, представление ложных сведений при миграционном учете, мелкое хулиганство, пропаганду нацистской или экстремистской атрибутики, нарушения при стрельбе из оружия, распространение призывов к терроризму и др.

Проект закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», расширяющий перечень правонарушений, за которые предусматривается выдворение из страны, был предложен Министерством внутренних дел России. Сейчас иностранцам грозит выдворение из России за нарушение 22 статей КоАП. Среди них – незаконный оборот наркотиков, пропаганда нетрадиционных ценностей, правонарушения в области защиты госграницы и посягательство на здоровье и нравственность.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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