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Бывший схиигумен Сергий попросил президента о помиловании

Ведомости

Бывший схиигумен Русской православной церкви (РПЦ) Сергий (Николай Романов), который был осужден за экстремизм, обратился к президенту с просьбой о помиловании, рассказал «РИА Новости» адвокат бывшего священника Павел Бабиков.

В своем ходатайстве, как пояснил адвокат, экс-схиигумен попросил прощения, а также рассказал о том, чем занимался до вынесения приговора, что построил порядка 20 храмов. Кроме того, в заключении он получил благодарность от руководства СИЗО и воинских частей за помощь военным в зоне спецоперации.

Бывший священник неоднократно просил разрешить ему отправиться в зону проведения спецоперации, однако ему в этом отказали из-за преклонного возраста, добавил адвокат. Романов также пообещал президенту в случае помилования вести образ жизни обычного пенсионера.

27 января 2023 г. Бабушкинский суд Москвы приговорил отлученного от церкви схимонаха, экс-схиигумена Екатеринбургской епархии РПЦ Сергия к семи годами лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Суд признал его виновным в возбуждении ненависти и вражды. Тогда судья Наталья Курышева по частичному сложению с прошлым приговором назначила ему наказание в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

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