Бывший схиигумен Сергий попросил президента о помиловании

В своем ходатайстве, как пояснил адвокат, экс-схиигумен попросил прощения, а также рассказал о том, чем занимался до вынесения приговора, что построил порядка 20 храмов. Кроме того, в заключении он получил благодарность от руководства СИЗО и воинских частей за помощь военным в зоне спецоперации.