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The Moscow Times признано нежелательной организацией

Ведомости

Генпрокуратура России признала издание The Moscow Times (признано иностранным агентом) нежелательной организацией. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным Генпрокуратуры, организация расположена в Амстердаме и ведет деятельность в качестве интернет-издания, публикующего материалы на русском и английском языках. Учредитель и владелец издания – гражданин Нидерландов, одновременно являющийся руководителем иностранных НПО Stichting Potamos, Stichting 2 Oktober (включена в реестр иностранных агентов) и TVR Studios B.V. (деятельность признана нежелательной на территории РФ).

«Работа издания направлена на дискредитацию решений руководства РФ как во внешней, так и во внутренней политике», – отметили в ведомстве.

Минюст признал издание иностранным агентом в ноябре 2023 г. По данным ведомства, издание The Moscow Times, помимо формирования негативного образа России и ее Вооруженных сил, признано иноагентом по причине участия в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов. Отмечается также, что руководство изданием осуществляется иностранными лицами и структурами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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