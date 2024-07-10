The Moscow Times признано нежелательной организацией
Генпрокуратура России признала издание The Moscow Times (признано иностранным агентом) нежелательной организацией. Об этом сообщается на сайте ведомства.
По данным Генпрокуратуры, организация расположена в Амстердаме и ведет деятельность в качестве интернет-издания, публикующего материалы на русском и английском языках. Учредитель и владелец издания – гражданин Нидерландов, одновременно являющийся руководителем иностранных НПО Stichting Potamos, Stichting 2 Oktober (включена в реестр иностранных агентов) и TVR Studios B.V. (деятельность признана нежелательной на территории РФ).
«Работа издания направлена на дискредитацию решений руководства РФ как во внешней, так и во внутренней политике», – отметили в ведомстве.
Минюст признал издание иностранным агентом в ноябре 2023 г. По данным ведомства, издание The Moscow Times, помимо формирования негативного образа России и ее Вооруженных сил, признано иноагентом по причине участия в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов. Отмечается также, что руководство изданием осуществляется иностранными лицами и структурами.