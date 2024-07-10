The Moscow Times признано нежелательной организацией

Минюст признал издание иностранным агентом в ноябре 2023 г. По данным ведомства, издание The Moscow Times, помимо формирования негативного образа России и ее Вооруженных сил, признано иноагентом по причине участия в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов. Отмечается также, что руководство изданием осуществляется иностранными лицами и структурами.