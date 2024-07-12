В Австралии пару из России обвинили в шпионаже

В конце апреля в Польше россиянина приговорили к 2,5 года лишения свободы по обвинению в шпионаже в пользу российской разведки. По версии следствия, в Польше россиянин, занимаясь исторической реконструкцией, общался с польскими военнослужащими и использовал полученную информацию в интересах России. В прокуратуре утверждают, что он якобы собирал данные о размещении польских воинских частей и другую военную информацию.