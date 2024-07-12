В Австралии пару из России обвинили в шпионаже
В Австралии супруги Кира и Игорь Королевы из России задержаны по обвинению в шпионаже. Об этом сообщает газета Brisbane Times.
Утверждается, что россияне якобы украли конфиденциальные материалы сил обороны Австралии для российской разведки. Королевы живут в Австралии уже более 10 лет: Кире 40 лет, ее мужу – 62 года. ABC пишет, что 12 июля в суде Брисбена им предъявили обвинения. 11 июля супруги были задержаны в своем доме в пригороде.
Мужчина присутствовал на заседании лично, его жена не явилась. Паре грозит до 15 лет тюрьмы, никто из них не ходатайствовал об освобождении под залог. Судья отложил рассмотрение дела до 20 сентября.
По информации полиции, Королева была рядовым сил обороны Австралии. Утверждается, что она совершила незадекларированную поездку в Россию во время отпуска, где якобы проинструктировала мужа, как войти в ее рабочую учетную запись, получить доступ к нужным материалам и отправить их ей.
В конце апреля в Польше россиянина приговорили к 2,5 года лишения свободы по обвинению в шпионаже в пользу российской разведки. По версии следствия, в Польше россиянин, занимаясь исторической реконструкцией, общался с польскими военнослужащими и использовал полученную информацию в интересах России. В прокуратуре утверждают, что он якобы собирал данные о размещении польских воинских частей и другую военную информацию.