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В Австралии пару из России обвинили в шпионаже

Ведомости

В Австралии супруги Кира и Игорь Королевы из России задержаны по обвинению в шпионаже. Об этом сообщает газета Brisbane Times.

Утверждается, что россияне якобы украли конфиденциальные материалы сил обороны Австралии для российской разведки. Королевы живут в Австралии уже более 10 лет: Кире 40 лет, ее мужу – 62 года. ABC пишет, что 12 июля в суде Брисбена им предъявили обвинения. 11 июля супруги были задержаны в своем доме в пригороде.

Мужчина присутствовал на заседании лично, его жена не явилась. Паре грозит до 15 лет тюрьмы, никто из них не ходатайствовал об освобождении под залог. Судья отложил рассмотрение дела до 20 сентября.

По информации полиции, Королева была рядовым сил обороны Австралии. Утверждается, что она совершила незадекларированную поездку в Россию во время отпуска, где якобы проинструктировала мужа, как войти в ее рабочую учетную запись, получить доступ к нужным материалам и отправить их ей.

В конце апреля в Польше россиянина приговорили к 2,5 года лишения свободы по обвинению в шпионаже в пользу российской разведки. По версии следствия, в Польше россиянин, занимаясь исторической реконструкцией, общался с польскими военнослужащими и использовал полученную информацию в интересах России. В прокуратуре утверждают, что он якобы собирал данные о размещении польских воинских частей и другую военную информацию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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