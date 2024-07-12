АТОР: турпоток из России на Кубу увеличился на 67% за первое полугодие

За первые шесть месяцев этого года туристический поток из России на Кубу увеличился на 67% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на советника по туризму посольства республики в РФ Кристину Леон Изнага.