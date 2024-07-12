АТОР: турпоток из России на Кубу увеличился на 67% за первое полугодие
За первые шесть месяцев этого года туристический поток из России на Кубу увеличился на 67% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на советника по туризму посольства республики в РФ Кристину Леон Изнага.
«Россия уверенно входит в топ-3 въездных рынков Кубы. <...> При сохранении текущей динамики российский турпоток на Кубу по итогам 2024 г. поставит исторический рекорд», – говорится в сообщении ассоциации.
Уточняется, что за первое полугодие Кубу посетили почти 113 000 россиян. По сравнению с аналогичным периодом допандемийного 2019 г. количество прибытий из России на Кубу увеличилось на 47%. Всего в 2019 г. Кубу посетили 178 000 российских туристов.
По данным АТОР за прошлый год, Кубу посетило 184 819 граждан России. Показатель превысил уровень 2022 г. в 3,4 раза. В январе министерство туризма Кубы отметило, что 2023 г. установил исторический рекорд для российского туризма. По количеству туристических прибытий в прошлом году РФ стала третьим по значимости въездным рынком для Кубы.