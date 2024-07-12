Причиной крушения самолета в Подмосковье мог стать отказ двигателя
Причиной крушения самолета Sukhoi Superjet в Коломенском районе Подмосковья мог стать отказ двигателя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
«По предварительной версии, отказ двигателя, какая-то неисправность стала причиной катастрофы. Причина, вероятнее всего, техническая», – сказал источник агентства.
После крушения самолета СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
Глава Коломны Александр Гречищев уточнил точное место падения самолета – лесной массив около деревни Большое Карасево. По его словам, угрозы для жителей окружающих населенных пунктов нет.
Sukhoi Superjet упал в лесном массиве в районе деревни Апраксино под Коломной около 15:00 12 июля. По предварительной информации, на борту находились два пилота и штурман, они погибли. Место крушения оцепили, там работают экстренные службы. Расследованием катастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием специалистов Росавиации.