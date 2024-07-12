Причиной крушения самолета в Подмосковье мог стать отказ двигателя

Sukhoi Superjet упал в лесном массиве в районе деревни Апраксино под Коломной около 15:00 12 июля. По предварительной информации, на борту находились два пилота и штурман, они погибли. Место крушения оцепили, там работают экстренные службы. Расследованием катастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием специалистов Росавиации.