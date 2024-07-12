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Причиной крушения самолета в Подмосковье мог стать отказ двигателя

Ведомости

Причиной крушения самолета Sukhoi Superjet в Коломенском районе Подмосковья мог стать отказ двигателя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«По предварительной версии, отказ двигателя, какая-то неисправность стала причиной катастрофы. Причина, вероятнее всего, техническая», – сказал источник агентства.

После крушения самолета СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Глава Коломны Александр Гречищев уточнил точное место падения самолета – лесной массив около деревни Большое Карасево. По его словам, угрозы для жителей окружающих населенных пунктов нет.

Sukhoi Superjet упал в лесном массиве в районе деревни Апраксино под Коломной около 15:00 12 июля. По предварительной информации, на борту находились два пилота и штурман, они погибли. Место крушения оцепили, там работают экстренные службы. Расследованием катастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием специалистов Росавиации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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