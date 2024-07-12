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Папа римский встретился с главой отдела внешних связей РПЦ

Ведомости

Председатель отдела внешних церковных связей московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний посетил Рим и Ватикан, где встретился с Папой Римским Франциском. Об этом сообщила пресс-служба московского патриархата.

В ходе встречи 11 июля в Доме святой Марты в Ватикане обсуждались межцерковные отношения и совместные усилия в гуманитарной сфере.

12 июля митрополит Антоний совершил божественную литургию в храме святой великомученицы Екатерины в Риме. В тот же день он провел рабочие встречи в Римской курии, в ходе которых рассказал о гонениях на каноническую православную церковь на Украине.

В октябре 2023 г. Верховная рада Украины поддержала запрет Украинской православной церкви (УПЦ). С 2018 г. Киев активно проводит курс на вытеснение УПЦ, в том числе через поощрение перехода ее общин под юрисдикцию Православной церкви Украины (ПЦУ), образованной в том же году. В январе 2019 г. Константинопольский патриархат присвоил ПЦУ статус автокефальной церкви. В свою очередь РПЦ и УПЦ не признали это решение, и впоследствии они разорвали евхаристическое общение (возможность совместного участия в литургии) с Константинопольской православной церковью.

По данным Киевского международного института социологии, УПЦ – вторая по числу приверженцев православная церковь на Украине и первая по количеству духовенства, приходов, монастырей. Согласно опросам этого института, в январе 2019 г. к УПЦ себя отнесли более 15% православных украинцев, а к ПЦУ – почти 44%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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