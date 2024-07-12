Папа римский встретился с главой отдела внешних связей РПЦ
Председатель отдела внешних церковных связей московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний посетил Рим и Ватикан, где встретился с Папой Римским Франциском. Об этом сообщила пресс-служба московского патриархата.
В ходе встречи 11 июля в Доме святой Марты в Ватикане обсуждались межцерковные отношения и совместные усилия в гуманитарной сфере.
12 июля митрополит Антоний совершил божественную литургию в храме святой великомученицы Екатерины в Риме. В тот же день он провел рабочие встречи в Римской курии, в ходе которых рассказал о гонениях на каноническую православную церковь на Украине.
В октябре 2023 г. Верховная рада Украины поддержала запрет Украинской православной церкви (УПЦ). С 2018 г. Киев активно проводит курс на вытеснение УПЦ, в том числе через поощрение перехода ее общин под юрисдикцию Православной церкви Украины (ПЦУ), образованной в том же году. В январе 2019 г. Константинопольский патриархат присвоил ПЦУ статус автокефальной церкви. В свою очередь РПЦ и УПЦ не признали это решение, и впоследствии они разорвали евхаристическое общение (возможность совместного участия в литургии) с Константинопольской православной церковью.
По данным Киевского международного института социологии, УПЦ – вторая по числу приверженцев православная церковь на Украине и первая по количеству духовенства, приходов, монастырей. Согласно опросам этого института, в январе 2019 г. к УПЦ себя отнесли более 15% православных украинцев, а к ПЦУ – почти 44%.