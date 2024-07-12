Папа римский встретился с главой отдела внешних связей РПЦ

В октябре 2023 г. Верховная рада Украины поддержала запрет Украинской православной церкви (УПЦ). С 2018 г. Киев активно проводит курс на вытеснение УПЦ, в том числе через поощрение перехода ее общин под юрисдикцию Православной церкви Украины (ПЦУ), образованной в том же году. В январе 2019 г. Константинопольский патриархат присвоил ПЦУ статус автокефальной церкви. В свою очередь РПЦ и УПЦ не признали это решение, и впоследствии они разорвали евхаристическое общение (возможность совместного участия в литургии) с Константинопольской православной церковью.