Опубликованы первые кадры с места крушения Superjet 100 в Подмосковье
Кадры с места крушения самолета Sukhoi Superjet 100 в Коломенском районе Подмосковья опубликовал Telegram-канал 112.
На кадрах видны поломанные деревья в лесном массиве и обломки воздушного судна. На месте происшествия работают сотрудники МЧС.
12 июля Sukhoi Superjet 100 упал в районе деревни Апраксино в Подмосковье. По данным Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), самолет находился в эксплуатации с 2014 г. Он выполнял перегоночный рейс без пассажиров в салоне. Как сообщал глава Коломны Александр Гречищев, на борту находились два пилота и штурман. Предварительно, все они погибли. Среди населения жертв нет.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. (ч. 3 ст. 263 УК РФ). Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию для расследования происшествия.