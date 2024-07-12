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Опубликованы первые кадры с места крушения Superjet 100 в Подмосковье

Ведомости

Кадры с места крушения самолета Sukhoi Superjet 100 в Коломенском районе Подмосковья опубликовал Telegram-канал 112.

На кадрах видны поломанные деревья в лесном массиве и обломки воздушного судна. На месте происшествия работают сотрудники МЧС.

12 июля Sukhoi Superjet 100 упал в районе деревни Апраксино в Подмосковье. По данным Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), самолет находился в эксплуатации с 2014 г. Он выполнял перегоночный рейс без пассажиров в салоне. Как сообщал глава Коломны Александр Гречищев, на борту находились два пилота и штурман. Предварительно, все они погибли. Среди населения жертв нет.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. (ч. 3 ст. 263 УК РФ). Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию для расследования происшествия.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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