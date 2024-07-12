Опубликованы первые кадры с места крушения Superjet 100 в Подмосковье

12 июля Sukhoi Superjet 100 упал в районе деревни Апраксино в Подмосковье. По данным Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), самолет находился в эксплуатации с 2014 г. Он выполнял перегоночный рейс без пассажиров в салоне. Как сообщал глава Коломны Александр Гречищев, на борту находились два пилота и штурман. Предварительно, все они погибли. Среди населения жертв нет.