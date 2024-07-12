Силовики посетили завод, где ремонтировали упавший в Подмосковье самолет

Telegram-канал «112» писал, что разбившийся в Подмосковье лайнер перегоняли с завода в Луховицах в аэропорт «Внуково». По данным экстренных служб, авиакатастрофа могла произойти в связи с одновременным отказом двух двигателей. В частности, системы Superjet 100 могли отказать на небольшой высоте из-за попадания птиц в двигатели.