Силовики посетили завод, где ремонтировали упавший в Подмосковье самолет
Силовики пришли на завод, где проводился ремонт потерпевшего крушение в Подмосковье самолета Sukhoi Superjet 100. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
На территории предприятия проводятся необходимые следственные мероприятия. По словам собеседника агентства, будет изучена документация.
Telegram-канал «112» писал, что разбившийся в Подмосковье лайнер перегоняли с завода в Луховицах в аэропорт «Внуково». По данным экстренных служб, авиакатастрофа могла произойти в связи с одновременным отказом двух двигателей. В частности, системы Superjet 100 могли отказать на небольшой высоте из-за попадания птиц в двигатели.
12 июля Sukhoi Superjet 100 потерпел крушение вблизи деревни Апраксино городского округа Коломна. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) сообщала, что самолет выполнял перегоночный рейс без пассажиров в салоне. Предварительно, находившиеся на борту два пилота и штурман погибли. Среди населения жертв нет. На месте крушения работают сотрудники МЧС.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. (ч. 3 ст. 263 УК РФ). Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования.