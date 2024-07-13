Дело о крушении Sukhoi Superjet 100 перешло в центральный аппарат СК России
Уголовное дело о крушении в Коломенском районе Подмосковья самолета Sukhoi Superjet 100 в Московской области будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета России (СКР). Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
По ее словам, для расследования была сформирована следственно-оперативная группа. В нее вошли наиболее опытные следователи и криминалисты СКР. В ходе осмотра места падения самолета были обнаружены бортовые самописцы воздушного судна, их направили на расшифровку. По изъятым фрагментам фюзеляжа и другим вещественным доказательствам назначены необходимые экспертизы. Допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего, ведется осмотр места происшествия.
«Также проводятся следственные действия на территории завода, где самолет проходил техническое обслуживание. Изымается для дальнейшего изучения соответствующая техническая документация», – уточнила Петренко.
13 июля ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил, что на месте упавшего самолета нашли тела членов экипажа. Для идентификации останков потребуется молекулярно-генетическая экспертиза.
12 июля Sukhoi Superjet 100 упал вблизи деревни Апраксино в Подмосковье. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) сообщала, что самолет выполнял перегоночный рейс без пассажиров в салоне. По словам главы Коломны Александра Гречищева, на борту находились два пилота и штурман.
Согласно предварительной информации экстренных служб, авария могла произойти из-за отказа обоих двигателей воздушного судна, что могло быть вызвано попаданием птиц в турбины при полете на низкой высоте.
После падения самолета СК России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 263 УК РФ).