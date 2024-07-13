Дело о крушении Sukhoi Superjet 100 перешло в центральный аппарат СК России

По ее словам, для расследования была сформирована следственно-оперативная группа. В нее вошли наиболее опытные следователи и криминалисты СКР. В ходе осмотра места падения самолета были обнаружены бортовые самописцы воздушного судна, их направили на расшифровку. По изъятым фрагментам фюзеляжа и другим вещественным доказательствам назначены необходимые экспертизы. Допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего, ведется осмотр места происшествия.