Суд приговорил к 11 годам экс-адвоката Фейгина по делу о фейках про армию

Фейгину вменялось совершение преступления по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ по мотивам политической ненависти). Поводом для возбуждения уголовного дела стали публичные высказывания юриста о том, что российские военнослужащие якобы убивали мирное население в Буче и других городах Украины, а также уничтожили гражданскую инфраструктуру в ходе спецоперации. Он скрылся от следствия и находится в международном розыске, сообщили в Генпрокуратуре.