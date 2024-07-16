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Суд приговорил к 11 годам экс-адвоката Фейгина по делу о фейках про армию

Ведомости

Суд в Москве заочно приговорил к 11 годам колонии лишенного адвокатского статуса юриста Марка Фейгина (признан иноагентом в РФ). Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры России.

Фейгину вменялось совершение преступления по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ по мотивам политической ненависти). Поводом для возбуждения уголовного дела стали публичные высказывания юриста о том, что российские военнослужащие якобы убивали мирное население в Буче и других городах Украины, а также уничтожили гражданскую инфраструктуру в ходе спецоперации. Он скрылся от следствия и находится в международном розыске, сообщили в Генпрокуратуре.

Суд заочно признал Фейгина виновным в инкриминированных преступлениях и приговорил к 11 годам в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься администрированием сайтов на срок четыре года. Ему также назначен штраф в размере 4,5 млн руб.

Фейгин известен по делам о защите группы Pussy Riot и украинской военнослужащей Надежды Савченко. В апреле 2023 г. Генпрокуратура также признала нежелательной неправительственную организацию (НПО) «Съезд народных депутатов», основанную Фейгиным и бывшими депутатами Госдумы Дмитрием Гудковым (признан в РФ иноагентом) и Ильей Пономаревым (признан иноагентом). По версии ведомства, она представляет опасность конституционному строю РФ, ее цель – насильственный захват власти в стране. 18 мая Минюст внес НПО в реестр нежелательных организаций.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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