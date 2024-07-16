Суд приговорил к 11 годам экс-адвоката Фейгина по делу о фейках про армию
Суд в Москве заочно приговорил к 11 годам колонии лишенного адвокатского статуса юриста Марка Фейгина (признан иноагентом в РФ). Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры России.
Фейгину вменялось совершение преступления по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ по мотивам политической ненависти). Поводом для возбуждения уголовного дела стали публичные высказывания юриста о том, что российские военнослужащие якобы убивали мирное население в Буче и других городах Украины, а также уничтожили гражданскую инфраструктуру в ходе спецоперации. Он скрылся от следствия и находится в международном розыске, сообщили в Генпрокуратуре.
Суд заочно признал Фейгина виновным в инкриминированных преступлениях и приговорил к 11 годам в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься администрированием сайтов на срок четыре года. Ему также назначен штраф в размере 4,5 млн руб.
Фейгин известен по делам о защите группы Pussy Riot и украинской военнослужащей Надежды Савченко. В апреле 2023 г. Генпрокуратура также признала нежелательной неправительственную организацию (НПО) «Съезд народных депутатов», основанную Фейгиным и бывшими депутатами Госдумы Дмитрием Гудковым (признан в РФ иноагентом) и Ильей Пономаревым (признан иноагентом). По версии ведомства, она представляет опасность конституционному строю РФ, ее цель – насильственный захват власти в стране. 18 мая Минюст внес НПО в реестр нежелательных организаций.