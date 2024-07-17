СК: общая сумма полученных Кибовским взяток превысила 100 млн рублей
Общая сумма взяток, полученная бывшим руководителем департамента культуры Москвы Александром Кибовским, составила более 100 млн руб. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета РФ.
По данным следствия, за взятки Кибовский, действуя в составе организованной группы, способствовал коммерческим компаниям в заключении госконтрактов.
О задержании Кибовского «Ведомости» сообщили 17 июля. Факт задержания также подтвердили в столичном СК. Экс-чиновнику было предъявлено обвинение по восьми эпизодам получения взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и одному эпизоду покушения на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Максимальное наказание по первой статье составляет до 15 лет лишения свободы, по второй – до 10 лет.
Кибовский работал в московском правительстве с 2010 г. Мэр столицы Сергей Собянин назначил его руководителем департамента культурного наследия (Москомнаследие). Департамент культуры Кибовский возглавлял с 2015 по 2023 г. На этом посту его сменил Алексей Фурсин, до этого руководивший департаментом предпринимательства и инновационного развития Москвы.