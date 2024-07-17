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СК: общая сумма полученных Кибовским взяток превысила 100 млн рублей

Ведомости

Общая сумма взяток, полученная бывшим руководителем департамента культуры Москвы Александром Кибовским, составила более 100 млн руб. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета РФ.

По данным следствия, за взятки Кибовский, действуя в составе организованной группы, способствовал коммерческим компаниям в заключении госконтрактов.

О задержании Кибовского «Ведомости» сообщили 17 июля. Факт задержания также подтвердили в столичном СК. Экс-чиновнику было предъявлено обвинение по восьми эпизодам получения взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и одному эпизоду покушения на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Максимальное наказание по первой статье составляет до 15 лет лишения свободы, по второй – до 10 лет.

Кибовский работал в московском правительстве с 2010 г. Мэр столицы Сергей Собянин назначил его руководителем департамента культурного наследия (Москомнаследие). Департамент культуры Кибовский возглавлял с 2015 по 2023 г. На этом посту его сменил Алексей Фурсин, до этого руководивший департаментом предпринимательства и инновационного развития Москвы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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