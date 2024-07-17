СК: общая сумма полученных Кибовским взяток превысила 100 млн рублей

О задержании Кибовского «Ведомости» сообщили 17 июля. Факт задержания также подтвердили в столичном СК. Экс-чиновнику было предъявлено обвинение по восьми эпизодам получения взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и одному эпизоду покушения на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Максимальное наказание по первой статье составляет до 15 лет лишения свободы, по второй – до 10 лет.