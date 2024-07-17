ФТС предупредила таможенников о случаях мошенничества с «Иваном Ивановичем»
Федеральная таможенная служба (ФТС) сообщила о новой схеме мошенничества – злоумышленники обращаются к таможенникам и представляются «Иваном Ивановичем». Об этом пишет пресс-служба ведомства.
Мошенники обращаются к должностному лицу таможни от лица «руководителя» и призывают жертву «оказать содействие» сотрудникам различных ведомств и правоохранительных органов. После этого с таможенником связывается некий «Иван Иванович» и «разъясняет степень важности сотрудничества».
«В процессе предпринимаются попытки получения личных данных должностного лица либо, используя психологическое воздействие, его принуждают к денежным переводам на счета злоумышленников, в том числе кредитных средств», – добавили в ФТС.
25 марта СМИ сообщили о новой мошеннической схеме, при котором злоумышленники могут получить данные доступа к «Госуслугам». Злоумышленники создают фишинговые сайты под видом порталов операторов связи и рассылают push-уведомления жертвам с просьбой подтвердить паспортные данные по ссылке, ведущей на такой сайт, для верификации номера.
После пользователь переходит на «Госуслуги», где ему нужно ввести логин и пароль от личного кабинета. После этого злоумышленники получают доступ как к аккаунту жертвы на «Госуслугах», так и подтвержденную информацию об абоненте.