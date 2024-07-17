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ФТС предупредила таможенников о случаях мошенничества с «Иваном Ивановичем»

Ведомости

Федеральная таможенная служба (ФТС) сообщила о новой схеме мошенничества – злоумышленники обращаются к таможенникам и представляются «Иваном Ивановичем». Об этом пишет пресс-служба ведомства.

Мошенники обращаются к должностному лицу таможни от лица «руководителя» и призывают жертву «оказать содействие» сотрудникам различных ведомств и правоохранительных органов. После этого с таможенником связывается некий «Иван Иванович» и «разъясняет степень важности сотрудничества».

«В процессе предпринимаются попытки получения личных данных должностного лица либо, используя психологическое воздействие, его принуждают к денежным переводам на счета злоумышленников, в том числе кредитных средств», – добавили в ФТС.

25 марта СМИ сообщили о новой мошеннической схеме, при котором злоумышленники могут получить данные доступа к «Госуслугам». Злоумышленники создают фишинговые сайты под видом порталов операторов связи и рассылают push-уведомления жертвам с просьбой подтвердить паспортные данные по ссылке, ведущей на такой сайт, для верификации номера. 

После пользователь переходит на «Госуслуги», где ему нужно ввести логин и пароль от личного кабинета. После этого злоумышленники получают доступ как к аккаунту жертвы на «Госуслугах», так и подтвержденную информацию об абоненте.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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