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Познер опроверг сообщения о своей госпитализации

Ведомости

Телеведущий Владимир Познер опроверг сообщения о своей госпитализации в связи с онкологическим заболеванием. Заявление опубликовано на его официальном сайте.

«Хочу сообщить, что сообщение о моей болезни – полное вранье. Я не в больнице, а нахожусь на международном семинаре и абсолютно здоров», – сообщил Познер.

Утром 18 июля Telegram-канал Mash написал, что Познер попал в больницу с диагнозом злокачественная эпителиома кожи. Телеведущему якобы провели курс химиотерапии.

В сентябре 2022 г. появились сообщения о госпитализации Познера в московскую больницу в состоянии средней тяжести с коронавирусом. Ведущий также отверг эти слухи.

В конце мая депутаты от нидерландской «Народной партии за свободу и демократию» Клэр Мартенс и Рубен Брекелманс адресовали ряд вопросов государственному секретарю по вопросам образования, культуры и науки и министру иностранных дел Нидерландов по поводу выступления «российских пропагандистов» Владимира Познера и Ивана Урганта в театре Амстердама. Депутаты утверждают, что работы Познера и Урганта имеют ярко выраженное пророссийское звучание, кроме того, они вели передачу на телеканале, который бойкотировал ЕС.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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