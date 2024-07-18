Познер опроверг сообщения о своей госпитализации
Телеведущий Владимир Познер опроверг сообщения о своей госпитализации в связи с онкологическим заболеванием. Заявление опубликовано на его официальном сайте.
«Хочу сообщить, что сообщение о моей болезни – полное вранье. Я не в больнице, а нахожусь на международном семинаре и абсолютно здоров», – сообщил Познер.
Утром 18 июля Telegram-канал Mash написал, что Познер попал в больницу с диагнозом злокачественная эпителиома кожи. Телеведущему якобы провели курс химиотерапии.
В сентябре 2022 г. появились сообщения о госпитализации Познера в московскую больницу в состоянии средней тяжести с коронавирусом. Ведущий также отверг эти слухи.
В конце мая депутаты от нидерландской «Народной партии за свободу и демократию» Клэр Мартенс и Рубен Брекелманс адресовали ряд вопросов государственному секретарю по вопросам образования, культуры и науки и министру иностранных дел Нидерландов по поводу выступления «российских пропагандистов» Владимира Познера и Ивана Урганта в театре Амстердама. Депутаты утверждают, что работы Познера и Урганта имеют ярко выраженное пророссийское звучание, кроме того, они вели передачу на телеканале, который бойкотировал ЕС.