Познер опроверг сообщения о своей госпитализации

В конце мая депутаты от нидерландской «Народной партии за свободу и демократию» Клэр Мартенс и Рубен Брекелманс адресовали ряд вопросов государственному секретарю по вопросам образования, культуры и науки и министру иностранных дел Нидерландов по поводу выступления «российских пропагандистов» Владимира Познера и Ивана Урганта в театре Амстердама. Депутаты утверждают, что работы Познера и Урганта имеют ярко выраженное пророссийское звучание, кроме того, они вели передачу на телеканале, который бойкотировал ЕС.