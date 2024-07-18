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КС счел эвтаназию бездомных животных исключительной мерой

Ведомости

Конституционный суд (КС) признал эвтаназию бездомных животных исключительной мерой, которая может применяться только тогда, когда другие мероприятия не могут обеспечить безопасность человека. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

«Умерщвление животных без владельцев – исключительная мера, оправданная, лишь когда прочие мероприятия в конкретных условиях не могут обеспечить надлежащий уровень защиты человека, его прав и свобод, общественную безопасность», – сказано в сообщении. 

В КС подчеркнули, что загруженность приютов и оптимизация бюджетных расходов не являются основаниями для эвтаназии. «Это означало бы отступление от конституционных  гуманистических начал в обращении с животными», – добавили там.

В то же время, продолжили в пресс-службе, эвтаназия бездомных животных не может расцениваться как «принципиально неприемлемая или лишенная разумного основания» мера в тех случаях, когда нужно пресечь угрозу распространения болезни, нападения на человека или немотивированной агрессивности.

Субъект РФ обязан установить временные рамки применения таких мероприятий, а также «разумный срок и условия», чтобы хозяин мог найти отловленное животное, уточнили в суде.

В ноябре 2023 г. группа зоозащитников обратилась в Верховный суд (ВС) Бурятии с иском о признании недействующими отдельных положений регионального закона об обращении с бездомными животными, который в том числе допускает эвтаназию, если в течение 30 дней за животным не обратился хозяин. Истцы считают такую норму неправомерной. Бурятский ВС в свою очередь обратился в КС, полагая, что нормы федерального закона об ответственном обращении с животными неконституционны.

КС 18 июля постановил, что закон не противоречит Конституции РФ, поскольку он допускает эвтаназию животных только в случае их немотивированной агрессии, болезни, нападения на человека или же для «прекращения непереносимых физических страданий нежизнеспособного животного». Мера может быть применена также в «экстраординарной ситуации» для обеспечения безопасности граждан.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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