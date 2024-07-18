КС счел эвтаназию бездомных животных исключительной мерой

В ноябре 2023 г. группа зоозащитников обратилась в Верховный суд (ВС) Бурятии с иском о признании недействующими отдельных положений регионального закона об обращении с бездомными животными, который в том числе допускает эвтаназию, если в течение 30 дней за животным не обратился хозяин. Истцы считают такую норму неправомерной. Бурятский ВС в свою очередь обратился в КС, полагая, что нормы федерального закона об ответственном обращении с животными неконституционны.