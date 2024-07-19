«Коммерсантъ»: бывший замначальника Генштаба Шамарин частично признал вину

Следствие полагает, что с апреля 2016 г. по октябрь 2023 г. он получил от генерального директора завода»Телта» Алексея Высокова и главного бухгалтера этого же общества Елены Гришиной взятку за увеличение объема поставляемой продукции по госконтрактам для нужд министерства и общее покровительство. Потом эти деньги были потрачены им на собственные нужды, считают в Следственном комитете. Сумма взятки составляет 32 млн руб., уточняли правоохранители. Ранее сообщалось о 36 млн.