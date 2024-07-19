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«Коммерсантъ»: бывший замначальника Генштаба Шамарин частично признал вину

Ведомости

Бывший начальник главного управления связи Вооруженных сил (ВС) России – замначальника Генштаба Вадим Шамарин, обвиняемый в получении взятки, частично признал вину, сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, Шамарин признает, что получил 19 млн руб. от представителей ОАО «Пермский телефонный завод "Телта"», но отвергает получение еще 17 млн руб. 235-й гарнизонный военный суд оставил его под стражей еще на три месяца.

Шамарина арестовали 23 мая. Ему инкриминируется получение взятки в особо крупном размере (ст. 290 УК). 

Следствие полагает, что с апреля 2016 г. по октябрь 2023 г. он получил от генерального директора завода»Телта» Алексея Высокова и главного бухгалтера этого же общества Елены Гришиной взятку за увеличение объема поставляемой продукции по госконтрактам для нужд министерства и общее покровительство. Потом эти деньги были потрачены им на собственные нужды, считают в Следственном комитете. Сумма взятки составляет 32 млн руб., уточняли правоохранители. Ранее сообщалось о 36 млн.

Шамарин был отстранен от должности в мае.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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