«Коммерсантъ»: бывший замначальника Генштаба Шамарин частично признал вину
Бывший начальник главного управления связи Вооруженных сил (ВС) России – замначальника Генштаба Вадим Шамарин, обвиняемый в получении взятки, частично признал вину, сообщает «Коммерсантъ».
По данным издания, Шамарин признает, что получил 19 млн руб. от представителей ОАО «Пермский телефонный завод "Телта"», но отвергает получение еще 17 млн руб. 235-й гарнизонный военный суд оставил его под стражей еще на три месяца.
Шамарина арестовали 23 мая. Ему инкриминируется получение взятки в особо крупном размере (ст. 290 УК).
Следствие полагает, что с апреля 2016 г. по октябрь 2023 г. он получил от генерального директора завода»Телта» Алексея Высокова и главного бухгалтера этого же общества Елены Гришиной взятку за увеличение объема поставляемой продукции по госконтрактам для нужд министерства и общее покровительство. Потом эти деньги были потрачены им на собственные нужды, считают в Следственном комитете. Сумма взятки составляет 32 млн руб., уточняли правоохранители. Ранее сообщалось о 36 млн.
Шамарин был отстранен от должности в мае.