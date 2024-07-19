«Аэроэкспресс» перестанет ходить в аэропорт Внуково с 1 августа
Поезда «Аэроэкспресса» перестанут ходить в аэропорт Внуково с 1 августа, сообщила пресс-служба компании.
«С 1 августа "Аэроэкспресс" завершает оперирование на маршруте "Киевский вокзал – аэропорт Внуково"», – говорится в сообщении.
Согласно сообщению пресс-службы, данное направление с августа будет обслуживать Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК). Пассажиры, которые заранее купили билеты из аэропорта или во Внуково на период с 1 августа, смогут сдать их. В пресс-службе компании пояснили, что это можно сделать на официальном сайте, заполнив форму обратной связи.
«Аэроэкспресс» осуществлял перевозки по маршруту «Киевский вокзал – аэропорт Внуково» с 2008 г. По данным компании, за 16 лет работы поезда перевезли более 30 млн пассажиров.