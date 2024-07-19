«Аэроэкспресс» перестанет ходить в аэропорт Внуково с 1 августа

Согласно сообщению пресс-службы, данное направление с августа будет обслуживать Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК). Пассажиры, которые заранее купили билеты из аэропорта или во Внуково на период с 1 августа, смогут сдать их. В пресс-службе компании пояснили, что это можно сделать на официальном сайте, заполнив форму обратной связи.