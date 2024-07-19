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Совершивший экстренную посадку в Красноярске Boeing вылетел в США

Ведомости

Резервный самолет Boeing 777 авиакомпании Air India вылетел из Красноярска в Сан-Франциско, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«В 20:02 мск резервный самолет Boeing 777 авиакомпании Air India с пассажирами на борту вылетел из красноярского аэропорта и взял курс на Сан-Франциско», – говорится в сообщении.

Вечером 18 июля самолет Boeing 777, который летел из Дели в Сан-Франциско, запросил экстренную посадку в Красноярске. В грузовом отсеке самолета сработала индикация о пожаре. Самолет приземлился в Красноярске в 19:52 мск, на борту находилось 243 пассажира. Никому из них медицинская помощь не понадобилась, повреждений у лайнера не обнаружено.

Пассажиры ожидали резервный борт в зале вылета международных рейсов. Им предоставляли напитки и питание. Экипаж Boeing находился в гостиницах.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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