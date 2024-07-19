Совершивший экстренную посадку в Красноярске Boeing вылетел в США
Резервный самолет Boeing 777 авиакомпании Air India вылетел из Красноярска в Сан-Франциско, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
«В 20:02 мск резервный самолет Boeing 777 авиакомпании Air India с пассажирами на борту вылетел из красноярского аэропорта и взял курс на Сан-Франциско», – говорится в сообщении.
Вечером 18 июля самолет Boeing 777, который летел из Дели в Сан-Франциско, запросил экстренную посадку в Красноярске. В грузовом отсеке самолета сработала индикация о пожаре. Самолет приземлился в Красноярске в 19:52 мск, на борту находилось 243 пассажира. Никому из них медицинская помощь не понадобилась, повреждений у лайнера не обнаружено.
Пассажиры ожидали резервный борт в зале вылета международных рейсов. Им предоставляли напитки и питание. Экипаж Boeing находился в гостиницах.