Совершивший экстренную посадку в Красноярске Boeing вылетел в США

Вечером 18 июля самолет Boeing 777, который летел из Дели в Сан-Франциско, запросил экстренную посадку в Красноярске. В грузовом отсеке самолета сработала индикация о пожаре. Самолет приземлился в Красноярске в 19:52 мск, на борту находилось 243 пассажира. Никому из них медицинская помощь не понадобилась, повреждений у лайнера не обнаружено.