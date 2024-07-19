Совершивший аварийную посадку в Красноярске Boeing вылетит в США днем 19 июля

Вечером 18 июля самолет Boeing 777, выполнявший рейс Дели – Сан-Франциско, запросил экстренную посадку в Красноярске из-за срабатывания индикации о пожаре в грузовом отсеке. Борт благополучно приземлился в 19:52 мск. По данным Росавиации, в самолете находилось 243 пассажира. Медпомощь никому из них не потребовалась, уточнил ТАСС со ссылкой на региональный МЧС. Внешних и внутренних повреждений у лайнера также не обнаружено.