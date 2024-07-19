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Совершивший аварийную посадку в Красноярске Boeing вылетит в США днем 19 июля

Ведомости

Вылет Boeing 777 индийской авиакомпании Air India в США запланирован на 14:15 мск, сообщает пресс-служба красноярского аэропорта. Вечером 18 июля самолет, следовавший из Дели в Сан-Франциско, совершил аварийную посадку в Красноярске.

До этого в пресс-службе отметили, что Boeing не вылетит в Сан-Франциско «в ближайшее время». Резервный борт для вывоза пассажиров рейса Air India вместе с техническим составом должен прибыть из Дели в 12:15 мск.

Пассажиры рейса находятся в зале вылета международных рейсов, им предоставляют напитки и питание. Экипаж лайнера разместили в гостиницах.

Вечером 18 июля самолет Boeing 777, выполнявший рейс Дели – Сан-Франциско, запросил экстренную посадку в Красноярске из-за срабатывания индикации о пожаре в грузовом отсеке. Борт благополучно приземлился в 19:52 мск. По данным Росавиации, в самолете находилось 243 пассажира. Медпомощь никому из них не потребовалась, уточнил ТАСС со ссылкой на региональный МЧС. Внешних и внутренних повреждений у лайнера также не обнаружено.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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