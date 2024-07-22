Путин подписал закон о передаче Банку России земель в бессрочное пользование
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предоставляет Банку России земли в государственной или муниципальной собственности в постоянное пользование. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
«Кроме того, Федеральным законом совершенствуется правовое регулирование земельных отношений, касающихся комплексного развития территорий», – говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
До этого закон разрешал передавать земли в бессрочное пользование органам государственной власти и местного самоуправления, а также казенным предприятиям и госучреждениям. Теперь этот список пополнил Центральный банк России, изменения коснулись Земельного кодекса страны.
19 июля стало известно, что Центробанк выкупает у ВЭБ.РФ деловой центр Slava рядом со станцией метро «Белорусская» в Москве. Регулятор не раскрыл сумму сделки. По словам неназванного представителя ЦБ, который дал комментарий «Ведомостям», банк передает в казну безвозмездно более 10 зданий. Объект планируется достроить и передать Банку России в I квартале 2026 г.