Путин подписал закон о передаче Банку России земель в бессрочное пользование

19 июля стало известно, что Центробанк выкупает у ВЭБ.РФ деловой центр Slava рядом со станцией метро «Белорусская» в Москве. Регулятор не раскрыл сумму сделки. По словам неназванного представителя ЦБ, который дал комментарий «Ведомостям», банк передает в казну безвозмездно более 10 зданий. Объект планируется достроить и передать Банку России в I квартале 2026 г.