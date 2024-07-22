Фальков предложил ввести еще один статус жилья для студентов
Глава Минобрнауки России Валерий Фальков предложил ввести еще один статус жилья для студентов с разумной ценой. Соответствующее заявление он сделал во время совместного заседания комитета Госдумы по науке и высшему образованию и комитета по контролю.
«Должен быть еще один статус, отличный от общежития, где будет другая разумная стоимость и механизмы экономические будут включаться», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Фальков добавил, что с юридической точки зрения такое жилье не может быть гостиницей. По его словам, цена на него должна быть меньше, чем где бы то ни было, но больше, чем на общежитие.
В прошлом году каждый пятый студент был недоволен качеством общежития в университете, писали «Ведомости». По результатам опроса платформы «Неравнодушный человек» и Минобрнауки выяснилось, что менее четверти российских студентов живет в общежитиях. Большая часть обучающихся живут с родителями и родственниками.