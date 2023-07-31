Каждый пятый студент недоволен качеством общежития в вузе

Каждый пятый студент недоволен качеством общежития в вузе44% опрошенных живут с родственниками
В общежитиях живет менее четверти российских студентов (23%), это следует из опроса платформы «Неравнодушный человек», который она провела совместно с Минобрнауки и думским комитетом по молодежной политике. Бо́льшая же часть (44%) студентов живут родителями и родственниками. 18% студентов снимают комнату или квартиру, у 13% уже есть собственное жилье (они проживают без родителей). 2% выплачивают ипотеку за собственную недвижимость.
В целом условиями проживания в общежитии сами студенты довольны. На вопрос о том, удовлетворены ли вы или ваши одногруппники, которые живут в общежитии, условиями проживания, 17% ответили, что довольны полностью, 32% – что скорее довольны. Негативно или скорее негативно условия оценивают 7 и 14% соответственно. Треть студентов затруднились с ответом (29%). При этом почти все студенты (97%) заявили, что в их вузе общежитие есть (в 2% нет, еще 1% ответили, что не знают).
У большинства вузов общежития есть, но они не могут вместить всех желающих, сказал «Ведомостям» проректор Финансового университета (ФУ) при правительстве РФ Александр Сафонов. Он уточнил, что количество не получивших место в общежитии разнится от вуза к вузу, но в ФУ такой проблемы нет. Некоторые вузы арендуют свободные общежития, чтобы заселить всех желающих, добавил Сафонов.
Как идет приемная кампания
27 июля – публикация конкурсных списков;
28 июля – завершение приема оригиналов документов об образовании или проставления отметок на «Госуслугах» (для приоритетного зачисления – квоты, без вступительных испытаний);
28–30 июля – этап приоритетного зачисления;
3 августа до 12.00 – завершение приема оригиналов документов об образовании или проставления отметок на «Госуслугах» для основного этапа зачисления;
3–9 августа – основной этап зачисления;
29 августа – завершение дополнительного приема на бакалавриат и специалитет.
Сафонов уточнил, что в первую очередь в общежитие заселяют бюджетников. Приоритет при этом отдается тем, у кого нет жилья в городе, где располагается вуз. Значительную роль при заселении играют баллы, набранные при поступлении, а также социальные льготы студента. По наблюдениям проректора, чаще всего студенты жалуются на недостаточное количество стиральных машин, холодильников и других предметов общего бытового пользования.
При этом студенты имеют возможность перекусить в стенах учебного заведения. Большинство опрошенных отметили, что точек питания в вузе достаточно (73%), столько же студентов положительно оценили их качество. 14% студентов не ходят в общепит своего учебного заведения. При этом ценами на еду в вузе довольны больше половины студентов (57%).
Онлайн-опрос среди 12 833 студентов с 31 мая по 26 июня.