Каждый пятый студент недоволен качеством общежития в вузе

В целом условиями проживания в общежитии сами студенты довольны. На вопрос о том, удовлетворены ли вы или ваши одногруппники, которые живут в общежитии, условиями проживания, 17% ответили, что довольны полностью, 32% – что скорее довольны. Негативно или скорее негативно условия оценивают 7 и 14% соответственно. Треть студентов затруднились с ответом (29%). При этом почти все студенты (97%) заявили, что в их вузе общежитие есть (в 2% нет, еще 1% ответили, что не знают).