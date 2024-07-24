Путин поручил ввести особые условия по ипотеке для семей с детьми

Согласно документу, процентная ставка для семей с детьми не должна превышать 6% в течение всего срока кредитования. При этом как минимум двое детей в семье должны быть младше 18 лет. Льготные условия по ипотеке также будут предоставлены на строительство индивидуальных жилых домов в любом регионе страны.