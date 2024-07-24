Путин поручил ввести особые условия по ипотеке для семей с детьми
Президент России Владимир Путин поручил правительству установить особые условия предоставления ипотеки для семей с двумя и более детьми на покупку жилья в регионах с низким уровнем жилищного строительства и в малых городах. Перечень поручений, утвержденных главой государства по итогам XXVII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) опубликован на сайте Кремля.
Согласно документу, процентная ставка для семей с детьми не должна превышать 6% в течение всего срока кредитования. При этом как минимум двое детей в семье должны быть младше 18 лет. Льготные условия по ипотеке также будут предоставлены на строительство индивидуальных жилых домов в любом регионе страны.
Кабмину также поручено внести в законодательство поправки, предусматривающие право на инвестиционный налоговый вычет лицам, входящим в одну группу компаний, и устанавливающие такой вычет в виде права налогоплательщика уменьшать сумму налога на прибыль организаций, подлежащую зачислению в доходную часть федерального бюджета. Правительство должно выполнить поручения до 15 августа.
Кроме того, до 1 сентября кабмину необходимо обеспечить возможность компенсации выпадающих доходов бюджетов российских регионов, возникающих в результате использования механизма инвестиционного налогового вычета. Поручено также определить объем выпадающих доходов федерального бюджета в связи с предоставлением инвестиционного налогового вычета в виде права налогоплательщика снижать сумму налога на прибыль организаций. В документе также отмечена необходимость продления сроков реализации федеральных проектов нацпроекта «Производительность труда», и включения этих федпроектов в состав разрабатываемого нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Правительству России вместе с госкорпорацией развития «ВЭБ.РФ» также поручено обеспечить увеличение до 600 млрд руб. предельного размера финансового участия корпорации в инвестпроектах в рамках программы «Фабрика проектного финансирования» для роста общего объема кредитования таких проектов не менее чем до 6 трлн руб. Средства из федбюджета на эти цели предписано выделить в необходимом объеме.
ПМЭФ-2024 прошел с 5 по 8 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум», его посетили почти 22 000 гостей из 139 стран и территорий. Было заключено 1073 соглашения на суму 6,4 трлн руб.