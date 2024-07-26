Суд во Львове избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве Фарион
Галицкий районный суд Львова избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион, сообщила пресс-служба офиса генерального прокурора Украины.
«Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога», – говорится в сообщении. Он заключен под стражу на два месяца. Именно на такой мере настаивала прокуратура, ходатайство удовлетворено в полном объеме.
Вечером 19 июля на улице Масарика во Львове в Фарион выстрелил неизвестный. С огнестрельным ранением в голову экс-депутата Рады доставили в больницу, где она скончалась. В качестве двух основных версий убийства Фарион следствие рассматривает личную неприязнь и ее общественно-политическую деятельность.
25 июля подозреваемого в убийстве Фарион задержали в Днепре. Им оказался 18-летний молодой человек. По информации МВД Украины, он готовился к преступлению не менее двух месяцев – еще в мае купил одежду, в которой он был во время совершения преступления, а также арендовал не менее трех квартир во Львове.