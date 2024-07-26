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Суд во Львове избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве Фарион

Ведомости

Галицкий районный суд Львова избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион, сообщила пресс-служба офиса генерального прокурора Украины.

«Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога», – говорится в сообщении. Он заключен под стражу на два месяца. Именно на такой мере настаивала прокуратура, ходатайство удовлетворено в полном объеме.

Вечером 19 июля на улице Масарика во Львове в Фарион выстрелил неизвестный. С огнестрельным ранением в голову экс-депутата Рады доставили в больницу, где она скончалась. В качестве двух основных версий убийства Фарион следствие рассматривает личную неприязнь и ее общественно-политическую деятельность.

25 июля подозреваемого в убийстве Фарион задержали в Днепре. Им оказался 18-летний молодой человек. По информации МВД Украины, он готовился к преступлению не менее двух месяцев – еще в мае купил одежду, в которой он был во время совершения преступления, а также арендовал не менее трех квартир во Львове.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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