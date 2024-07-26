Суд во Львове избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве Фарион

25 июля подозреваемого в убийстве Фарион задержали в Днепре. Им оказался 18-летний молодой человек. По информации МВД Украины, он готовился к преступлению не менее двух месяцев – еще в мае купил одежду, в которой он был во время совершения преступления, а также арендовал не менее трех квартир во Львове.