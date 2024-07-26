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Началась церемония открытия летней Олимпиады в Париже

Власти страны приняли беспрецедентные меры для усиления безопасности
Ведомости

В Париже началась церемония открытия XXXIII летних Олимпийских игр, сообщает ТАСС. 

Мероприятие проходит на Сене. Это первый случай, когда церемонию открытия вынесли за пределы стадиона. Участие в ней принимают 10 500 спортсменов.

По задумке организаторов, церемония сделана в формате приключения-путешествия по культуре Франции. На шоу уже выступила американская певица Леди Гага. На французском она спела Mon truc en plumes композитора Зизи Женмера. 

Причем утром сеть высокоскоростных поездов Франции подверглась скоординированной атаке вандалов, что ривело к серьезным сбоям в работе некоторых из самых загруженных железнодорожных линий страны.

В целом Франция предпринимает серьезные меры для обеспечения безопасности во время проведения Олимпиады, в мероприятиях задействовано более 45 000 полицейских, 10 000 солдат и 2000 частных охранников. Снайперы будут находиться на крышах домов, а беспилотники будут вести наблюдение с воздуха.

С 26 июля по 11 августа в Париже состоится летняя Олимпиада. Российские спортсмены выступят на ней под нейтральным флагом. Комитет обозначил следующие критерии допуска: спортсмены должны представлять индивидуальные виды спорта, они не могут быть связаны с органами нацбезопасности и замечены в поддержке спецоперации на Украине, а также должны соответствовать антидопинговым требованиям. В результате МОК допустил до соревнований 15 спортсменов из России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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