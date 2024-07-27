МЧС: из-за прорыва дамбы в Челябинской области эвакуированы 163 человека

В Карабашском городском округе введен режим ЧС. Как писала газета «Карабашский рабочий», в ближайшее время возможно отключение водоснабжения в округе. Жителей призывают запастись водой, а также собрать вещи первой необходимости, документы и быть готовыми к эвакуации.