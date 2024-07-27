МЧС: из-за прорыва дамбы в Челябинской области эвакуированы 163 человека
Из-за прорыва дамбы на Киалимском водохранилище в Челябинской области эвакуированы 163 жителя, включая 21 ребенка. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.
Уточняется, что спасатели в превентивных целях вывозят жителей поселков Киолим, Мухаметово, Байдашево и Карасево. Их доставляют в пункты временного размещения в Карабаше. Информация о пострадавших не приводится.
По руслу реки Большой Киолим вода дошла до Мухаметово. Уровень реки поднялся уже на 7 см. На месте работают более 100 спасателей и 24 единицы техники.
Вечером 26 июля на Киалимском водохранилище в Челябинской области из-за резкого поднятия уровня воды после продолжительных дождей произошло разрушение 100-метровой плотины. В администрации Карабашского городского округа сообщили о подтоплении поселка Киолима. Из населенного пункта эвакуировали около 30 человек.
В Карабашском городском округе введен режим ЧС. Как писала газета «Карабашский рабочий», в ближайшее время возможно отключение водоснабжения в округе. Жителей призывают запастись водой, а также собрать вещи первой необходимости, документы и быть готовыми к эвакуации.