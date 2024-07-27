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Олимпийские игры в Париже объявлены открытыми

Ведомости

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил летние Олимпийские игры в Париже открытыми. 

«Объявляю открытыми Парижские игры, посвященные XXXIII Олимпиаде», – сказал он (цитата по Le Monde). 

После этого французский футболист Зинедин Зидан передал олимпийский огонь испанскому теннисисту Рафаэлю Надалю, а тот американской теннисистке – Серене Уильямс. Факел пронесли еще несколько именитых спортсменов, после чего олимпийский огонь зажгли легкоатлетка Мари-Жозе Перек и дзюдоист Тедди Ринер.

Как сообщает ТАСС, на церемонии открытия игр в Париже олимпийский флаг возле Эйфелевой башни повесили на флагшток в перевернутом виде. 

Церемония открытия игр впервые прошла вне стадиона. В мероприятии приняли участие свыше 10 000 спортсменов. Они проплыли на лодках по Сене в центре Парижа. 

15 российских спортсменов до церемонии открытия допущены не были. Они принимают участие в Играх под нейтральным флагом. Комитет обозначил следующие критерии допуска: спортсмены должны представлять индивидуальные виды спорта, они не могут быть связаны с органами нацбезопасности и замечены в поддержке спецоперации на Украине, а также должны соответствовать антидопинговым требованиям.

Олимпиада в Париже продлится до 11 августа.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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