Олимпийские игры в Париже объявлены открытыми
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил летние Олимпийские игры в Париже открытыми.
«Объявляю открытыми Парижские игры, посвященные XXXIII Олимпиаде», – сказал он (цитата по Le Monde).
После этого французский футболист Зинедин Зидан передал олимпийский огонь испанскому теннисисту Рафаэлю Надалю, а тот американской теннисистке – Серене Уильямс. Факел пронесли еще несколько именитых спортсменов, после чего олимпийский огонь зажгли легкоатлетка Мари-Жозе Перек и дзюдоист Тедди Ринер.
Как сообщает ТАСС, на церемонии открытия игр в Париже олимпийский флаг возле Эйфелевой башни повесили на флагшток в перевернутом виде.
Церемония открытия игр впервые прошла вне стадиона. В мероприятии приняли участие свыше 10 000 спортсменов. Они проплыли на лодках по Сене в центре Парижа.
15 российских спортсменов до церемонии открытия допущены не были. Они принимают участие в Играх под нейтральным флагом. Комитет обозначил следующие критерии допуска: спортсмены должны представлять индивидуальные виды спорта, они не могут быть связаны с органами нацбезопасности и замечены в поддержке спецоперации на Украине, а также должны соответствовать антидопинговым требованиям.
Олимпиада в Париже продлится до 11 августа.