Олимпийские игры в Париже объявлены открытыми

15 российских спортсменов до церемонии открытия допущены не были. Они принимают участие в Играх под нейтральным флагом. Комитет обозначил следующие критерии допуска: спортсмены должны представлять индивидуальные виды спорта, они не могут быть связаны с органами нацбезопасности и замечены в поддержке спецоперации на Украине, а также должны соответствовать антидопинговым требованиям.