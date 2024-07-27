Роспотребнадзор не нашел вирус лихорадки Западного Нила в Татарстане
Специалисты управления Роспотребнадзора по Татарстану, где лихорадкой Западного Нила заразились четыре человека, обследовали места проживания и отдыха заболевших, исследовали комаров и не нашли вирус. Об этом сообщила пресс-служба управления.
О нескольких заболевших лихорадкой Западного Нила сообщила 26 июля пресс-служба НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ. Все пациенты, как отмечалось, находятся в стационаре и получают медицинскую помощь. Из-за регистрации случаев лихорадки в регионе Роспотребнадзор провел противоэпидемические мероприятия, рассказали на следующий день в пресс-службе управления.
«По всем очагам проведены энтомологические обследования мест проживания и отдыха заболевших, отловлены и исследованы комары, вирус лихорадки Западного Нила не обнаружен», – говорится в сообщении.
Специалисты также обработали от комаров водоемы в трехкилометровой зоне от мест, где находились заболевшие. Обработка водоемов от личинок комаров в республике началась в июне, всего были обработаны водоемы и прибрежная растительность на площади 983 га (75% от подлежащих), добавили в ведомстве.
Вирус Западного Нила протекает бессимптомно примерно у 80% заболевших. При этом у порядка 20% инфицированных развивается лихорадка Западного Нила. К симптомам этого заболевания относятся лихорадочное состояние, головная боль, усталость, боли в теле, тошнота, рвота, а иногда и кожная сыпь. Чаще всего люди заражаются через укусы комаров и клещей. Вирус может приводить к развитию неврологической болезни и смерти.