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Роспотребнадзор не нашел вирус лихорадки Западного Нила в Татарстане

Ведомости

Специалисты управления Роспотребнадзора по Татарстану, где лихорадкой Западного Нила заразились четыре человека, обследовали места проживания и отдыха заболевших, исследовали комаров и не нашли вирус. Об этом сообщила пресс-служба управления.

О нескольких заболевших лихорадкой Западного Нила сообщила 26 июля пресс-служба НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ. Все пациенты, как отмечалось, находятся в стационаре и получают медицинскую помощь. Из-за регистрации случаев лихорадки в регионе Роспотребнадзор провел противоэпидемические мероприятия, рассказали на следующий день в пресс-службе управления.

«По всем очагам проведены энтомологические обследования мест проживания и отдыха заболевших, отловлены и исследованы комары, вирус лихорадки Западного Нила не обнаружен», – говорится в сообщении.

Специалисты также обработали от комаров водоемы в трехкилометровой зоне от мест, где находились заболевшие. Обработка водоемов от личинок комаров в республике началась в июне, всего были обработаны водоемы и прибрежная растительность на площади 983 га (75% от подлежащих), добавили в ведомстве.

Вирус Западного Нила протекает бессимптомно примерно у 80% заболевших. При этом у порядка 20% инфицированных развивается лихорадка Западного Нила. К симптомам этого заболевания относятся лихорадочное состояние, головная боль, усталость, боли в теле, тошнота, рвота, а иногда и кожная сыпь. Чаще всего люди заражаются через укусы комаров и клещей. Вирус может приводить к развитию неврологической болезни и смерти.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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