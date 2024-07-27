Роспотребнадзор не нашел вирус лихорадки Западного Нила в Татарстане

Вирус Западного Нила протекает бессимптомно примерно у 80% заболевших. При этом у порядка 20% инфицированных развивается лихорадка Западного Нила. К симптомам этого заболевания относятся лихорадочное состояние, головная боль, усталость, боли в теле, тошнота, рвота, а иногда и кожная сыпь. Чаще всего люди заражаются через укусы комаров и клещей. Вирус может приводить к развитию неврологической болезни и смерти.