В Росавиации рассказали о доставке летчиков разбившегося Су-34 в больницу
Летчики разбившегося самолета Су-34 смогли катапультироваться, они были найдены и доставлены в аэропорт Волгограда на борту вертолета Ми-8, откуда их уже увезли в медицинское учреждение Минобороны, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Летчиков Су-34, катапультировавшихся сегодня в ходе планового учебно-тренировочного полета в Волгоградской области, с места их приземления забрало поисково-спасательное воздушное судно (ПС ВС) Росавиации – вертолет Ми-8Т авиакомпании "Дагестан"», – сказал он.
Кореняко также добавил, что жизни летчиков ничего не угрожает.
О крушении Су-34 в Волгоградской области днем 27 июля сообщило Минобороны. Причина падения самолета устанавливается, по предварительной информации, речь может идти о технической неисправности.