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В Росавиации рассказали о доставке летчиков разбившегося Су-34 в больницу

Ведомости

Летчики разбившегося самолета Су-34 смогли катапультироваться, они были найдены и доставлены в аэропорт Волгограда на борту вертолета Ми-8, откуда их уже увезли в медицинское учреждение Минобороны, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Летчиков Су-34, катапультировавшихся сегодня в ходе планового учебно-тренировочного полета в Волгоградской области, с места их приземления забрало поисково-спасательное воздушное судно (ПС ВС) Росавиации – вертолет Ми-8Т авиакомпании "Дагестан"», – сказал он.

Кореняко также добавил, что жизни летчиков ничего не угрожает.

О крушении Су-34 в Волгоградской области днем 27 июля сообщило Минобороны. Причина падения самолета устанавливается, по предварительной информации, речь может идти о технической неисправности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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