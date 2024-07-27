В Росавиации рассказали о доставке летчиков разбившегося Су-34 в больницу

Летчики разбившегося самолета Су-34 смогли катапультироваться, они были найдены и доставлены в аэропорт Волгограда на борту вертолета Ми-8, откуда их уже увезли в медицинское учреждение Минобороны, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.