Создатель десерта тирамису Роберто Лингуанотто скончался на 82-м году жизни

Лингуанотто родился в Тревизо в 1943 г. Он работал в местном ресторане Le Beccherie. Как отмечает Corriere della Sera, жена владельца ресторана пыталась создать десерт на основе кофе и крема из желтков, сахара и вина. Лингуанотто заменил крем на сыр маскарпоне, из чего затем и получился тирамису. Сам Лингуанотто признавался, что свой признанный классическим тирамису он создал по ошибке.