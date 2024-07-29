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Создатель десерта тирамису Роберто Лингуанотто скончался на 82-м году жизни

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В Италии на 82-м году жизни скончался кондитер, считающийся создателем десерта тирамису, Роберто Лингуанотто. Об этом сообщает Corriere della Sera.

Лингуанотто родился в Тревизо в 1943 г. Он работал в местном ресторане Le Beccherie. Как отмечает Corriere della Sera, жена владельца ресторана пыталась создать десерт на основе кофе и крема из желтков, сахара и вина. Лингуанотто заменил крем на сыр маскарпоне, из чего затем и получился тирамису. Сам Лингуанотто признавался, что свой признанный классическим тирамису он создал по ошибке.

«Мы вспоминаем его с любовью и той нежностью, которая всегда отличала его образ жизни. Без его изобретения этого глобального движения любителей тирамису не существовало бы», - прокомментировал организатор чемпионата мира по приготовлению тирамису Франческо Реди.

Президент провинции Венето Лука Дзайя, который до этого возглавлял провинцию Тревизо, назвал Лингуанотто «символической фигурой».

Семья Кампеоля, владельца ресторана, в котором работал Лингуанотто, не запатентовала рецепт десерта, поэтому затем появилось множество его вариаций. Как отмечает издание, оспаривать авторство оригинального рецепта пытается отель «Рома» в городе Фриули.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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