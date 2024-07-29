Создатель десерта тирамису Роберто Лингуанотто скончался на 82-м году жизни
В Италии на 82-м году жизни скончался кондитер, считающийся создателем десерта тирамису, Роберто Лингуанотто. Об этом сообщает Corriere della Sera.
Лингуанотто родился в Тревизо в 1943 г. Он работал в местном ресторане Le Beccherie. Как отмечает Corriere della Sera, жена владельца ресторана пыталась создать десерт на основе кофе и крема из желтков, сахара и вина. Лингуанотто заменил крем на сыр маскарпоне, из чего затем и получился тирамису. Сам Лингуанотто признавался, что свой признанный классическим тирамису он создал по ошибке.
«Мы вспоминаем его с любовью и той нежностью, которая всегда отличала его образ жизни. Без его изобретения этого глобального движения любителей тирамису не существовало бы», - прокомментировал организатор чемпионата мира по приготовлению тирамису Франческо Реди.
Президент провинции Венето Лука Дзайя, который до этого возглавлял провинцию Тревизо, назвал Лингуанотто «символической фигурой».
Семья Кампеоля, владельца ресторана, в котором работал Лингуанотто, не запатентовала рецепт десерта, поэтому затем появилось множество его вариаций. Как отмечает издание, оспаривать авторство оригинального рецепта пытается отель «Рома» в городе Фриули.