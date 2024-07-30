Минобрнауки предложило закрепить в стоимости обучения содержание общежитий

О предложении ввести новый статус жилья для студентов Фальков заявлял еще 22 июля 2024 г. Тогда он отметил, что с юридической точки зрения такое жилье не может быть гостиницей. По его словам, цена на него должна быть меньше, чем где бы то ни было, но больше, чем на общежитие.