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Минобрнауки предложило закрепить в стоимости обучения содержание общежитий

Ведомости

Минобрнауки РФ предлагает закрепить в нормативе стоимости обучения в университетах расходы на содержание и ремонт общежитий. Об этом заявил глава ведомства Валерий Фальков в ходе правительственного часа в Госдуме.

По словам Фалькова, ведомство признает, что студенты не могут и не должны полностью покрывать все затраты на содержание и ремонт общежитий, потому необходима универсальная модель.

Также Фальков отметил, что министерство решило поддержать решение о введении правового статуса жилья около университетов для студентов, отличного от общежитий. По его словам, аренда такого жилья будет обходится дешевле обычной квартиры.

О предложении ввести новый статус жилья для студентов Фальков заявлял еще 22 июля 2024 г. Тогда он отметил, что с юридической точки зрения такое жилье не может быть гостиницей. По его словам, цена на него должна быть меньше, чем где бы то ни было, но больше, чем на общежитие.

В прошлом году каждый пятый студент был недоволен качеством общежития в университете, писали «Ведомости». По результатам опроса платформы «Неравнодушный человек» и Минобрнауки выяснилось, что менее четверти российских студентов живет в общежитиях. Большая часть обучающихся живут с родителями и родственниками.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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