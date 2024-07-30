Минобрнауки предложило закрепить в стоимости обучения содержание общежитий
Минобрнауки РФ предлагает закрепить в нормативе стоимости обучения в университетах расходы на содержание и ремонт общежитий. Об этом заявил глава ведомства Валерий Фальков в ходе правительственного часа в Госдуме.
По словам Фалькова, ведомство признает, что студенты не могут и не должны полностью покрывать все затраты на содержание и ремонт общежитий, потому необходима универсальная модель.
Также Фальков отметил, что министерство решило поддержать решение о введении правового статуса жилья около университетов для студентов, отличного от общежитий. По его словам, аренда такого жилья будет обходится дешевле обычной квартиры.
О предложении ввести новый статус жилья для студентов Фальков заявлял еще 22 июля 2024 г. Тогда он отметил, что с юридической точки зрения такое жилье не может быть гостиницей. По его словам, цена на него должна быть меньше, чем где бы то ни было, но больше, чем на общежитие.
В прошлом году каждый пятый студент был недоволен качеством общежития в университете, писали «Ведомости». По результатам опроса платформы «Неравнодушный человек» и Минобрнауки выяснилось, что менее четверти российских студентов живет в общежитиях. Большая часть обучающихся живут с родителями и родственниками.