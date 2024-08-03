В Великобритании двоих человек обвинили в поджоге связанного с Украиной склада

26 апреля посол России в Лондоне Андрей Келин был вызван в британский МИД в связи с «организованной Россией вредоносной деятельностью». 8 мая правительство Великобритании сообщило о намерении выслать из страны военного атташе России Максима Еловика и лишить дипломатического статуса некоторые объекты недвижимости РФ. МИД России в ответ объявил персоной нон грата атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве Адриана Когхилла, его обязали покинуть Россию.