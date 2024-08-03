В Великобритании двоих человек обвинили в поджоге связанного с Украиной склада
Еще двоим людям предъявлены обвинения по делу о поджоге связанного с Украиной склада на востоке Лондона. Об этом сообщила пресс-служба полиции Лондона.
В поджоге обвиняются 22-летний Джейким Баррингтон Роуз и 19-летний Угниус Асмена, проживающие в столичных районах Кройдон и Уондсворт. Они были задержаны 1 августа. Роуз также обвиняется в хранении холодного оружия.
Промышленный объект на востоке Лондона загорелся 20 марта. По версии прокуратуры, поджог был совершен в интересах России. Обвинения были предъявлены 20-летнему Дилану Эрлу, 22-летним Джейку Ривзу и Дмитрию Паулауске из Кройдона, 60-летнему Полу Инглишу и 22-летнему Нии Менса.
26 апреля посол России в Лондоне Андрей Келин был вызван в британский МИД в связи с «организованной Россией вредоносной деятельностью». 8 мая правительство Великобритании сообщило о намерении выслать из страны военного атташе России Максима Еловика и лишить дипломатического статуса некоторые объекты недвижимости РФ. МИД России в ответ объявил персоной нон грата атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве Адриана Когхилла, его обязали покинуть Россию.