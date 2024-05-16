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МИД России сообщил о высылке британского военного атташе

Мера была принята в связи с недружественными действиями Соединенного Королевства
Ведомости

МИД России объявил персоной нон грата атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве Адриана Когхилла, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства. Он должен будет покинуть Россию в течение недели.

В сообщении указывается, что представителю посольства Великобритании в Москве был заявлен решительный протест в связи с высылкой военного атташе при посольстве России в Лондоне.

«Этой мерой наша реакция на объявленные 8 мая недружественные антироссийские действия британской стороны не исчерпывается. О дальнейших ответных шагах инициаторы эскалации будут проинформированы», – указали в МИДе.

8 мая правительство Великобритании сообщило, что намерено выслать из страны военного атташе России Максима Еловика и лишить дипломатического статуса некоторые объекты недвижимости РФ. Великобритания также ограничит срок действия российских дипломатических виз. Ограничения на недвижимость затронут принадлежащий России объект в графстве Сассекс – Сикокс Хит – и секцию торговли и обороны в Хайгейте. Эти объекты якобы использовались Россией в разведывательных целях, указало правительство.

В тот же день МИД России пообещал жесткую и выверенную реакцию на шаги Великобритании. Как утверждает ведомство, действия властей Великобритании полностью подтверждают предвзятость и враждебность линии Лондона на российском направлении.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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