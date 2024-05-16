МИД России сообщил о высылке британского военного атташе

МИД России сообщил о высылке британского военного атташеМера была принята в связи с недружественными действиями Соединенного Королевства
МИД России объявил персоной нон грата атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве Адриана Когхилла, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства. Он должен будет покинуть Россию в течение недели.
В сообщении указывается, что представителю посольства Великобритании в Москве был заявлен решительный протест в связи с высылкой военного атташе при посольстве России в Лондоне.
«Этой мерой наша реакция на объявленные 8 мая недружественные антироссийские действия британской стороны не исчерпывается. О дальнейших ответных шагах инициаторы эскалации будут проинформированы», – указали в МИДе.
8 мая правительство Великобритании сообщило, что намерено выслать из страны военного атташе России Максима Еловика и лишить дипломатического статуса некоторые объекты недвижимости РФ. Великобритания также ограничит срок действия российских дипломатических виз. Ограничения на недвижимость затронут принадлежащий России объект в графстве Сассекс – Сикокс Хит – и секцию торговли и обороны в Хайгейте. Эти объекты якобы использовались Россией в разведывательных целях, указало правительство.
В тот же день МИД России пообещал жесткую и выверенную реакцию на шаги Великобритании. Как утверждает ведомство, действия властей Великобритании полностью подтверждают предвзятость и враждебность линии Лондона на российском направлении.