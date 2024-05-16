МИД России сообщил о высылке британского военного атташе

8 мая правительство Великобритании сообщило, что намерено выслать из страны военного атташе России Максима Еловика и лишить дипломатического статуса некоторые объекты недвижимости РФ. Великобритания также ограничит срок действия российских дипломатических виз. Ограничения на недвижимость затронут принадлежащий России объект в графстве Сассекс – Сикокс Хит – и секцию торговли и обороны в Хайгейте. Эти объекты якобы использовались Россией в разведывательных целях, указало правительство.