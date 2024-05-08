МИД РФ пообещал жесткую и выверенную реакцию на враждебные шаги Великобритании

Утверждения Великобритании о «якобы причастности нашей страны к неким злонамеренным акциям» представитель МИДа назвала безответственными и категорически неприемлемыми. По ее словам, подобная тактика уже была использована, когда англичане выдвигали обвинения в причастности России к отравлению Литвиненко, инциденту со Скрипалями и ситуации вокруг Бучи.