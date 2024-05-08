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МИД РФ пообещал жесткую и выверенную реакцию на враждебные шаги Великобритании

Ведомости

Действия властей Великобритании полностью подтверждают предвзятость и враждебность линии Лондона на российском направлении, они получат неизбежный соразмерный ответ, реакция Москвы будет жесткой и выверенной. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя высылку атташе по вопросам обороны при посольстве РФ в Лондоне.

«Вынуждены констатировать, что правительство Британии не только не намерено отказываться от курса на провоцирование России, но и прилагает существенные усилия для повышения градуса конфронтации», – отметила Захарова.

Утверждения Великобритании о «якобы причастности нашей страны к неким злонамеренным акциям» представитель МИДа назвала безответственными и категорически неприемлемыми. По ее словам, подобная тактика уже была использована, когда англичане выдвигали обвинения в причастности России к отравлению Литвиненко, инциденту со Скрипалями и ситуации вокруг Бучи.

8 мая британское правительство сообщило, что намерено выслать из страны военного атташе России Максима Еловика и лишить дипломатического статуса некоторые объекты недвижимости РФ. Великобритания также ограничит срок действия российских дипломатических виз. Ограничения на недвижимость затронут принадлежащий России объект в графстве Сассекс – Сикокс Хит – и секцию торговли и обороны в Хайгейте. По заявлению правительства, данные объекты якобы использовались РФ в разведывательных целях.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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