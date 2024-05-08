МИД РФ пообещал жесткую и выверенную реакцию на враждебные шаги Великобритании
Действия властей Великобритании полностью подтверждают предвзятость и враждебность линии Лондона на российском направлении, они получат неизбежный соразмерный ответ, реакция Москвы будет жесткой и выверенной. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя высылку атташе по вопросам обороны при посольстве РФ в Лондоне.
«Вынуждены констатировать, что правительство Британии не только не намерено отказываться от курса на провоцирование России, но и прилагает существенные усилия для повышения градуса конфронтации», – отметила Захарова.
Утверждения Великобритании о «якобы причастности нашей страны к неким злонамеренным акциям» представитель МИДа назвала безответственными и категорически неприемлемыми. По ее словам, подобная тактика уже была использована, когда англичане выдвигали обвинения в причастности России к отравлению Литвиненко, инциденту со Скрипалями и ситуации вокруг Бучи.
8 мая британское правительство сообщило, что намерено выслать из страны военного атташе России Максима Еловика и лишить дипломатического статуса некоторые объекты недвижимости РФ. Великобритания также ограничит срок действия российских дипломатических виз. Ограничения на недвижимость затронут принадлежащий России объект в графстве Сассекс – Сикокс Хит – и секцию торговли и обороны в Хайгейте. По заявлению правительства, данные объекты якобы использовались РФ в разведывательных целях.