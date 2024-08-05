Минюст подготовил поправки в закон о медиации
Минюст России в ближайшее время разместит для публичного обсуждения законопроект о внесении изменений в процедуру медиации, то есть урегулирования споров с участием посредника. Об этом сообщается на сайте ведомства.
По мнению авторов, процедура медиации не получила должного распространения, несмотря на то что закон о механизме вступил в силу еще в 2011 г. Среди выявленных проблем: возможность проведения процедуры на непрофессиональной основе, отсутствие стандартов деятельности и этики медиаторов, а также органа государственной власти, ответственного за политику в этой сфере. Кроме того, авторы считают недоработкой законодательства отсутствие единого реестра медиаторов и мер дисциплинарного воздействия на них, следует из уведомления о разработке законопроекта.
Новые изменения будут касаться выработки единых профессиональных стандартов и общих для всех медиаторов этических норм. Законопроект также содержит поправки о механизме саморегулирования института медиации.
Министерство надеется вовлечь широкий круг представителей профессионального сообщества в дискуссию по вопросам дальнейшего совершенствования этой процедуры, говорится в пресс-релизе.
О планируемых поправках в июне сообщил директор департамента развития и регулирования юридической помощи и правовых услуг Минюста Роман Рябый. На Петербургском международном юридическом форуме он рассказал, что инициатива о внесении комплексных изменений в законодательство появилась еще в 2023 г. По его словам, в целом всеми заинтересованными органами, профессиональным сообществом, с которым работает Минюст, созданные предложения уже были поддержаны.