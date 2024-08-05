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Минюст подготовил поправки в закон о медиации

Ведомости

Минюст России в ближайшее время разместит для публичного обсуждения законопроект о внесении изменений в процедуру медиации, то есть урегулирования споров с участием посредника. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По мнению авторов, процедура медиации не получила должного распространения, несмотря на то что закон о механизме вступил в силу еще в 2011 г. Среди выявленных проблем: возможность проведения процедуры на непрофессиональной основе, отсутствие стандартов деятельности и этики медиаторов, а также органа государственной власти, ответственного за политику в этой сфере. Кроме того, авторы считают недоработкой законодательства отсутствие единого реестра медиаторов и мер дисциплинарного воздействия на них, следует из уведомления о разработке законопроекта.

Новые изменения будут касаться выработки единых профессиональных стандартов и общих для всех медиаторов этических норм. Законопроект также содержит поправки о механизме саморегулирования института медиации.

Министерство надеется вовлечь широкий круг представителей профессионального сообщества в дискуссию по вопросам дальнейшего совершенствования этой процедуры, говорится в пресс-релизе.

О планируемых поправках в июне сообщил директор департамента развития и регулирования юридической помощи и правовых услуг Минюста Роман Рябый. На Петербургском международном юридическом форуме он рассказал, что инициатива о внесении комплексных изменений в законодательство появилась еще в 2023 г. По его словам, в целом всеми заинтересованными органами, профессиональным сообществом, с которым работает Минюст, созданные предложения уже были поддержаны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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