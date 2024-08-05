Минюст подготовил поправки в закон о медиации

По мнению авторов, процедура медиации не получила должного распространения, несмотря на то что закон о механизме вступил в силу еще в 2011 г. Среди выявленных проблем: возможность проведения процедуры на непрофессиональной основе, отсутствие стандартов деятельности и этики медиаторов, а также органа государственной власти, ответственного за политику в этой сфере. Кроме того, авторы считают недоработкой законодательства отсутствие единого реестра медиаторов и мер дисциплинарного воздействия на них, следует из уведомления о разработке законопроекта.